Šimpanzi sodelovali v lovu na pirhe

Šimpanzi, ki so del družine človeku podobnih opic, tako kot gorile in orangutani, se nam pogosto zdijo zelo človeški in z dobrim razlogom. Genetske raziskave pa so pokazale, da imamo z njimi največ skupnega od vseh živali, poleg tega pa so zelo inteligentni in se znajo z nami celo sporazumevati, če jih naučimo znakovnega jezika.

Nič čudnega torej, če jih z nami druži tudi želja po praznovanjih in zabavi. Da je tako, so se iz prve roke v teh dneh lahko prepričali obiskovalci safari parka Blair Drummond v Stirlingu na Škotskem.

Takole se je raziskovanja lotil Peter.

Tam so jim v slogu aktualnega praznika, velike noči, pripravili lov na pirhe. Pirhi so narejeni iz papirja in polni zdravih dobrot, izdelali pa so jih učenci lokalnih osnovnih šol Kincardine-in-Menteith in Doune. Šimpanzi Chippie, Peter in Gill so z veseljem izkoristili priložnost za raziskovanje, z užitkom pa so se tudi posladkali z njihovo vsebino. Trojica šimpanzov ima v safari parku svoj zasebni otok. Večino dneva se prosto sprehajajo in iščejo hrano na otoku, včasih pa se celo odločijo spati zunaj.

Projekt s pirhi

Samec Chippie se je skotil v parku in bo letos dopolnil 38 let. Samička Gill je stara 54 let in je prišla v park pred osmimi leti. Peter, star je 32 let, se je paru pridružil kot del evropskega programa za vzrejo ogroženih vrst. Trije šimpanzi se dobro razumejo, kadar so za to razpoloženi, se tudi pokažejo obiskovalcem in jih zabavajo.

Projekt s pirhi je bil zasnovan z namenom približati otrokom divje živali ter jim pokazati, kako pomembna je primerna oskrba živali, ki vključuje tudi miselno zaposlitev živali, saj jim sicer postane dolgčas.

»Odnos med ljudmi in divjimi živalmi je tako pomemben in projekti, kot je ta, pomagajo navdihniti naslednjo generacijo naravovarstvenikov. Čudovito je videti, kako se mladi umi vključujejo v obogatitev, razumejo, kako skrbimo za živali, in izkusijo veselje, ko nekaj vračajo naravi,« je komentirala vodja izobraževalne ekipe Claire Herbst.