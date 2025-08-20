VELIKA ŽELJA

Siamski dvojčici dobili dojenčka? Ena od njiju je že štiri leta poročena

Sestri Hensel nista nikoli skrivali, da si želita potomcev.
Fotografija: Imata eno maternico, zato bi bil dojenček, če je njun, od obeh. FOTO: Instagram
Imata eno maternico, zato bi bil dojenček, če je njun, od obeh. FOTO: Instagram

A. J.
20.08.2025 ob 19:15
A. J.
20.08.2025 ob 19:15

Na fotografijah, ki so nastale 14. avgusta, delil pa jih je tabloid TMZ, 35-letni siamski dvojčici Abby in Brittany Hensel previdno naložita lupinico z dojenčkom na zadnji sedež avtomobila. Posnetek je sprožil ugibanja, ali se je zvezdama resničnostne oddaje Abby & Brittany navsezadnje le uresničila dolgoletna želja po potomcu.

Abby, ki se je leta 2021 poročila z vojnim veteranom in bolničarjem Joshem Bowlingom, je že mačeha njegovi hčerki Isabelli iz prejšnje zveze, vendar sta sestri že pred leti izrazili željo po otrocih.

»Postali bova mami,« je Brittany razkrila v knjigi iz leta 2006 z naslovom Združeni za vse življenje: Abby in Brittany dopolnita 16 let. »Nisva še zares razmišljali o tem, kako bo materinstvo potekalo,« je dodala.

Abby in Brittany sta dvoglavi siamski dvojčici, kar pomeni, da si delita trup z združenima glavama in par nog. Abby, ki je na desni strani telesa, nadzoruje desno roko in nogo, Brittany pa levo. Takšni dvojčki so zelo redek pojav, sestri Hensen pa sta še bolj izjemni, ker sta precej simetrični v primerjavi z drugimi združenimi dvojčicami. »Njuna anatomija je izjemna kombinacija skupnih in individualnih organov in tkiv,« je v videoposnetku, ki sta ga delili, pojasnil molekularni biolog Hashem Al-Ghaili.

Ker imata vsaka svoje možgane in hrbtenjačo, morata biti zelo usklajeni pri opravilih, kot je na primer vožnja avtomobila. Abby je leta 2012 povedala, da imata vsaka svoje vozniško dovoljenje in da sta vsaka posebej opravljali vozniški izpit.

Dvojčici imata le en komplet reproduktivnih organov. Zaenkrat nista razkrili, ali je dojenček res njun.

Ko sta bili še dojenčici, so njunim staršem ponudili možnost operacije, s katero bi ju ločili. Ker pa bi ena od njiju v tem primeru umrla, so se odločili, da operacije ne bodo dovolili.

Abby je leta 2021 večno zvestobo obljubila vojnemu veteranu in bolničarju. FOTO: Facebook
Abby je leta 2021 večno zvestobo obljubila vojnemu veteranu in bolničarju. FOTO: Facebook

