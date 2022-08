Si upate na sladoled z okusom pohanega piščanca?

V poletni vročini skoraj nič ne prija tako kot kepica (ali dve) sladoleda. Toda če se pri izbiri te osvežilne ledene sladice običajno odločate za bolj tradicionalne okuse, morda za jagodo ali čokolado, in vam je že sladoled z okusom pasijonke ali manga precejšnja eksotika, potem splitski sladoledarni v Marmontovi ulici ne boste prišli niti blizu, kaj šele da bi prestopili prag in naročili kepico njihovega najbolj drznega okusa.

V poplavi okusov je težko ustvariti takšnega, ki ga še nikjer ni. FOTO: Getty Images

»Nekaterim je fenomenalen, na druge ne naredi skoraj nikakršnega vtisa, a so tudi takšni, ki ga preprosto ne morejo pojesti do konca,« priznavajo v sladolednici Bili san, kjer so svoji ponudbi letos dodali sladoled z okusom pohanega piščanca.

Časi zgolj petih, morda desetih okusov so že davno mimo, tudi z najrazličnejšimi dodatki sadja, bombonov in polivk ne izstopaš več. V svetu skoraj brezmejne ponudbe je nujno, da se izločiš iz množice in pritegneš pozornost, izumljaš vedno nove in nove reči, kar je postalo že velikanski izziv. Če se namreč obrnemo proti vzhodu, bomo v Tokiu dobili sladolede z okusom sipe, lignjev, hobotnice ali kravjega jezika. Na drugi strani oble, v ameriških svetovljanskih mestih, boste lahko lizali takšnega, ki bo vaše brbončice skoraj pretental, da uživate v ostrigah, rdeči pesi ali pici. A tudi ob tej nadvse raznoliki in že skoraj nepredstavljivi ponudbi jim je v Splitu vendar uspelo postreči še z eno novostjo. Piščančji sladoled, sodeč po okrasu mini pohančkov, okus ocvrtega piščanca.

Zanimiv je. Malo je slan.

»Naš sladoledni mojster je želel ustvariti okus, ki ga nikjer drugje na svetu še ni. In ustvaril je tega,« so precej ponosni v sladolednici, ki pa vseeno ne najdejo besed, s katerimi bi lahko natančno opisali, kaj lahko pričakujemo. »Okus je zanimiv. Malo je slan.«