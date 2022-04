Shrekapo med striženjem ob polovico teže

Shrekapo je, milo rečeno, razbremenjen. Odrešili so ga kar 18,6 kilograma runa, oven je tako po treh letih tavanja v divjini končno zadihal.

Žal je oslepel

Tako je izgubil kar polovico svoje teže, ovna pasme merino pa žal niso ujeli pravočasno, da bi mu rešili še vid; Shrekapo, po ocenah je star štiri leta, je med skrivanjem in bežanjem po skalovju ter hribih namreč tudi oslepel. O kosmati pošasti, ki da se skriva okoli jezera Tekapo, so namreč okoliški živinorejci in lastniki farm že dolgo prejemali obvestila, a je bila žival izmuzljiva in se nikakor ni pustila ujeti. Minuli teden jim je končno uspelo, ni pa jasno, čigava je bila žival pred pobegom in od kod točno je prišla. Akcijo je vodil Gavin Loxton, sicer lastnik 5000 glav živine, ki je z ekipo poskrbel za slovesno striženje, ravno na velikonočni ponedeljek, dogodka, po umiritvi covidnih razmer zelo dobrodošlega, pa se je udeležilo več kot 300 domačinov: 18,6-kilogramsko runo pomeni okoli 14 kilogramov čiste volne in kopico oblačil, za Shrekapa pa neznansko olajšanje. Tolikšno, da se je po urejanju pričeske nekaj časa celo opotekal, saj se je moral počasi prilagoditi novi postavi.

Shrekapo si je končno oddahnil. FOTO: Twitter

Shrekapo še zdaleč ni edina pobegla in neverjetno kosmata ovca, ki so jo ujeli in odrešili volne v zadnjih letih; zadnjega ubežnika so poimenovali po Shreku, ki je bil na begu kar šest let, dokler ga niso ujeli leta 2004 in ga med striženjem olajšali za 27 kilogramov volne.