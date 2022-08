Sestro je zasačila s svojim fantom in pograbila nož

Ljubezen nas lahko hitro prevzame in zaslepi. To se je zgodili neki Beograjčanki, ki se je v nekem klubu noro zatrapala. Ob prvem snidenju je bila med njima tako močna kemija, da sta po zabavi v klubu odšla v njeno stanovanje, kjer sta preživela preostanek noči. »Govoril mi je, da sem lepa. Videvala sva se ob vikendih, nato pa je razmerje postalo še resnejše.« O njem je sicer slišala, da je ženskar, a govoricam ni verjela. Če je kdaj pomislila, da se z njimi spogleduje, ji je odvrnil, da je z njimi le prijazen. »Bila sem slepa, nisem dojela, kaj se dogaja. Prijateljice in lastna sestra so mi govorile, da me vara, a jim nisem verjela. Vse dokler nekega dne nisem spregledala, zaradi česar ne zaupam nikomur več.«

Po dveh letih razmerja – kot pravi, da bi utišala govorice – se je odločila, da bo fanta zasledovala. Telefon je imel namreč nenehno pri sebi, zaradi česar ga ni bilo moč pregledati. Več ur ga je čakala pred stanovanjem, in ko ga je končno zagledala, je sedel v avto. Ona je sedla v taksi in se zapeljala za njim. Pot ga je vodila do njegovega vikenda, da je ne bi uzrl, je taksistu naročila, naj jo zapelje še malo naprej. Peš se je nato vrnila k vikendu, tam pa šok: »Ko sem prispela, sem imela kaj videti. Moja ljubezen, moj bodoči mož, se je ljubil z mojo sestro, ki me je nenehno opozarjala, da me vara. Bila sem besna kot ris. Pograbila sem nož in dirjala za njima po vikendu. Nisem jima želela storiti nič hudega, a v meni je divjal vihar besa. Na koncu sem nož zapičila v vrata in stekla proti mestu. Za menoj sta nekaj vpila, a od šoka ničesar nisem slišala.«

Ko je končno prišla k sebi, je bila jezna in prizadeta. Sestri, ki da je vendarle iste krvi, je oprostila, medtem ko o njem še danes govori le najslabše. »Mislim, da mu teh laži, ki so trajale dve leti, ne bom nikoli oprostila.«