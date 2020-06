Sestradane opice napadajo ljudi

Pred epidemijo novega koronavirusa so jih turisti hranili s sadjem.

Opice vrste makak so bile za prebivalce tajskega mesta Lopburija do nedavnega darilo z neba, saj so v mesto vabile trume turistov, ki so bili pripravljeni zapraviti na kupe denarja za sadje, s katerim so nato fotografirali opice, ali za slikanje z njimi. A po epidemiji, ki je odgnala turiste, so makaki postali resna grožnja lokalnemu prebivalstvu – zaradi njih so celo postavili barikade!Opice, ki so se v ugodnih razmerah nesorazmerno razmnožile, bilo naj bi jih okoli 6000 (kar se v primerjavi s 750.000 ljudmi, kolikor jih živi v mestu, sicer ne zdi tako zelo veliko), so namreč v novih razmerah postale resna grožnja lokalnemu prebivalstvu. Zasedle so nekatere dele mesta, med njimi lokalni zapuščeni kino, ki je postal njihovo pokopališče in svetišče, ljudi, ki si drznejo stopiti na njihovo ozemlje, pa množično napadejo. Lastnik trgovine v centru, v predelu okoli templja Prang Sam Yod, kjer kraljujejo opice, v izložbo nastavlja igrači v obliki tigra in krokodila, da bi kosmate napadalke odvrnil od kraje pločevink z barvo, ki mu jo, kdove zakaj, redno kradejo.Nekateri poskušajo opice pomiriti tako, da jih hranijo s hitro hrano, spet drugi opozarjajo, da so zaradi te, nasičene s sladkorjem, postale spolno nenasitne in se zdaj razmnožujejo hitreje kot kdaj prej. Oblasti so zdaj začele program sterilizacije, razmišljajo pa tudi, da bi svetišče z opicami vred preselili v drug, nenaseljen del mesta. Tako bi se znebili vsaj težav z iztrebki, ki so še en z opicami povezan pereč problem prebivalcev središča mesta.