Šestletnik pretekel maraton

Čeprav zdravstveniI delavci ves čas poudarjajo pomen gibanja za otrokovo zdravje in razvoj, pa so se pred dnevi tudi oni zgrozili, ko so izvedeli, da je šestletnik v družbi staršev pretekel maraton. Njegov uspeh so na družabnih omrežjih z oboževalci delili kar njegovi ponosni starši Kami in Ben Crawford, a le redki so malemu Rainierju, ki je 42 kilometrov premagal v osmih urah in 35 minutah, čestitali.

Ves čas je jokal in premikali smo se izjemno počasi, vsake tri minute smo se morali ustaviti.

»Šestletnik ne more razumeti, kako bo maraton vplival na njegovo telo. Ne razume, kaj pomeni, da se je treba spopasti z bolečino in jo premagati. Šestletnik, ki je v bolečinah, ne dojame, da ima vso pravico nehati in bi to tudi moral storiti,« se je denimo odzvala Kara Goucher, ki je kot dolgoprogašica nastopila že na dvojih olimpijskih igrah.

»Na pol poti«, se je glasil podpis pod to fotografijo.

Crawfordova sta sprva sicer trdila, da najmlajšega od šestih otrok nista nameravala vzeti s seboj na tek, popustila sta šele, ko ju ni nehal rotiti, med tekom sta ga menda večkrat vprašala, ali bi se rad ustavil, česar pa da ni želel. A tisti, ki družini sledijo na različnih platformah, so našli povsem nasproten zapis, ki sta ga prav tako objavila zakonca sama: »Po sedmih urah smo končno prišli do ene od postaj, a okrepčil ni bilo več. Ves čas je jokal in premikali smo se izjemno počasi, vsake tri minute smo se morali ustaviti, zato sva mu obljubila, da bo dobil zaboj krompirjevega čipsa, če le nadaljuje.« »Otrok se želi ves čas ustavljati in joče. Starši ga podkupijo in v tem ne vidijo ničesar narobe. Vse v zvezi s tem je narobe,« pa je omenjeni zapis zakoncev Crawford komentiral maratonec Lee Troop.