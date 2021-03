Nasveti naših prababic glede seksa: Če vam ga pokaže, glavo vztrajno obračajte stran

FOTO: Sanneberg/gettyimages

V vseh pogledih, še zlasti pa v čustvenem in spolnem, smo seveda daleč od navad in praks 19. in prve polovice 20. stoletja. Takrat so ženske velikokrat prikazovali le kot lepa bitja, ki se jih spolnost ne tiče, razen seveda za rojevanje otrok. Moški pa so bili spolno nenasitni, ki gledajo za vsako žensko.Leta 1894 je, sicer soproga nekega pastorja, izdala knjigo Spolni nasveti za zakonce, kjer je kar nekaj praktičnih navodil, kako naj se partnerja obnašata med rjuhami, poroča Huff Post.Izbrali smo nekaj najbolj nenavadnih priporočil glede spolnosti:1. Kako se izogniti poljubu?Če vas želi poljubiti na usta, obrnite glavo stran, da vas poljubi na lice.2. ZavrnitevČe moškega ne zavrnete, bo želel seksati vsak dan.3. GlavobolHlinite glavobol oziroma migreno. Najboljše uro pred spanjem.4. Golota prepovedanaPred soprogom se ne sprehajajte goli, ker ga boste brez potrebe vzburjali.5. Delajte se mrtvoČe že pride do seksa, je najboljše, če se to zgodi v popolni temi. Dobro je, če se delate mrtvo, ker vsak še tako droben premik lahko kaže, da uživate v spolnosti.6. Če vam ga pokaže, odmaknite glavoMoški so po svoji naravi perverzni, in če želi svoj ud približati vašim ustnicam, na vsak način odmaknite glavo stran.7. Zbežite na straniščeČe vas mož želi poljubiti še kje drugje, ne le na obraz, se opravičite in pobegnite na stranišče.8. Ne pustite mu zaspatiSoprogu preprečite, da bi po seksu zaspal. Opomnite ga na opravke, ki ga čakajo naslednji dan.