Še tun je potegnil kratko

Ne želijo si gneče

Pandemija je posegla tudi v dolgoletno tradicijo, ki je v prvih dneh novega leta običajno postregla z osupljivimi rekordi. A letošnje številke so vse prej kot spektakularne – zneski sicer še zdaleč niso skromni, a le senca nekdanje slave, se za glavo držijo na znameniti tokijski ribji tržnici Tojosu.Dražba najboljših modroplavutih tunov je letos slavila s tisočaki in ne z milijoni, kakor so bili prodajalci vajeni v minulih letih. Letošnji zmagovalec, ki tehta 208 kilogramov, je prinesel le 163.000 evrov, kar je drobiž v primerjavi z vsoto lanskega prvaka, ki je prinesel poldrugi milijon, predlani pa so postavili rekord vseh rekordov, in sicer kar 2,7 milijona za enega samega tuna!A letošnje leto se je po pričakovanjih začelo klavrno, covid-19 je poteptal vse upe, da bi lahko ribe nadaljevale bogato tradicijo v svojem slogu, že znani kupci, ki običajno vnaprej napovedujejo visoke zneske za tune, s katerimi bodo potem razvajali svoje goste in stranke, pa se sploh niso bahali z osupljivimi ponudbami za najobetavnejše ribe, da bi vnaprej preprečili gnečo v svojih restavracijah in trgovinah. Zaradi novega koronavirusa si želijo samo toliko gostov, kolikor jih lahko sprejemajo zaradi omejitev zbiranja, vsakršen naval in dolgi seznami rezervacij v teh časih pač niso smiselni, so pojasnili za medije.Bojijo se celo popolnega zaprtja, saj epidemiološka slika zadnjih dni ne naznanja nič dobrega.Zavedajo se tudi, da je lahko konkurenca v teh časih izjemno škodljiva, zato so gostinci in trgovci raje staknili glave in sklenili, da je za vse skupaj varnejše sodelovanje kakor rivalstvo in tekma za stranke. S takšnim pristopom se strinja tudi veliki, vodja verige restavracij z ribjimi specialitetami, predvsem sušijem, Sushizanmai, ki je nosilec tako rekoč vseh rekordov iz prejšnjih let, a je letos tudi sam podprl zmeren pristop.