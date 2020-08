Neki Indonezijec (21) je v samo enem mesecu nabral tri milijone ogledov na youtubu. In to na sila preprost način. Delal ni nič. No, pravzaprav je dve uri buljil v prazno. Njegov posnetek, ki je navdušil milijone, ima naslov Dve uri delati nič.







»Nisem pričakoval toliko pozornosti. Posnetek sem naredil za šalo in si nisem mislil, da si ga bo ogledalo toliko ljudi,« je povedal za tamkajšnje medije.