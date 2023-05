Še pred štirimi leti zakonski mož in oče, zdaj postal ženska, ki je podrla rekord (FOTO)

V britanski različici mednarodnega maratona Parkrun – gre za maratone, ki vsak teden potekajo v različnih državah po svetu – je prejšnji teden zmagala 43-letna Siân Longthorpe. Tekačica je podrla rekord, ko je celotno traso pretekla v 18 minutah in treh sekundah. S tem rezultatom je za minuto in 13 sekund prehitela favoritko, tekačico Deb Roberts, ki se je tako uvrstila na drugo mesto. Vse bi bilo lepo in prav, če se ne bi izkazalo, da je zmagovalka prijokala na svet kot moški, še pred štirimi leti se je svetu predstavljala kot povsem običajen zakonski mož in oče.

Na ljubiteljskem teku je bila prepričljivo prva.

Potem ko se je odločila za spremembo spola, je sodelovala v številnih maratonih in se vselej uvrstila v sam vrh. Postala je ena najbolj vidnih tekačic v Veliki Britaniji, za svoj obraz jo je najela tudi blagovna znamka športnih copat Asics. Zaradi predstavljanja športnih copat je imela marca 2021 intervju za revijo, posvečeno ženskemu teku, in v njem je razkrila, kdaj, kako in zakaj je spremenila spol. Povedala je, da se je vedno počutila kot ženska, a je to potlačila in se poročila z žensko in imela otroke. Šele ko je zakon razpadel, se je soočila s svojimi resničnimi čustvi. »Siân sem že približno 18 mesecev in je čudovito. Ne gre brez težav, vendar je na splošno vse skupaj veliko bolje, kot sem pričakovala, in za to sem neznansko hvaležna,« je dejala.

Športnicam se zdi tekma z nasprotnim spolom nepravična.

A njeno življenje, polno tekaških rekordov, je trn v peti marsikatere rekreativne športnice. »Parkrun je za vsakogar. Vsakdo lahko teče, počasi ali hitro, vsi so dobrodošli. Vendar pa si nekdo, ki ima telo moškega, ne bi smel prisvojiti ženskega rekorda. Ta pripada ženski tekačici,« meni članica skupine Fair Play for Women Fiona McAnena, ki ni edina, ki jo to moti. Športnice opozarjajo, da se lahko ženske v športu merijo le z ženskami, ne pa tudi moškimi, saj bodo sicer vsa prva mesta rezervirana za slednje.

Organizatorji Parkruna menijo, da kar se tiče njihovega teka, ki je v prvi vrsti namenjen zabavi in ozaveščanju javnosti o pomembnosti gibanja, res ni potrebe po ločevanju dosežkov »pravih« in »nepravih« žensk. Menijo tudi, da bi bilo precej nerodno in nepraktično, če bi morali udeleženci teka ob registraciji dokazovati, katerega spola so.