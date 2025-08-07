PARANORMALNI RAZISKOVALEC

Se nam bliža vesoljski napad? Brazilski Nostradamus: »Nezemeljsko plovilo se skriva kot zvezda«

Parapsiholog Athos Salomé je znova delil eno svojih strašljivih napovedi – in tokrat vključuje nezemljane.
Fotografija: Zase pravi, da je Nostradamus 21. stoletja. FOTO: Instagram
Zase pravi, da je Nostradamus 21. stoletja. FOTO: Instagram

Athos Salomé, parapsiholog, je vzdevek dobil po francoskem astrologu iz 16. stoletja Nostradamusu, znanem po svojem slavnem delu Les Prophéties (Prerokbe) iz leta 1555, za katerega nekateri verjamejo, da je napovedal vzpon Adolfa Hitlerja in napade 11. septembra.

38-letni Brazilec je menda pravilno napovedal že več dogodkov. Salomé – ki velja za »prvega paranormalnega raziskovalca« – naj bi leta 2012 opozoril na prihajajočo pandemijo koronavirusa leta 2020, prav tako pa naj bi napovedal smrt kraljice Elizabete II. v letu 2022. Značilna pa naj bi bila tudi njegova namerna dvoumnost, ki jo deli s svojim zgodovinskim soimenjakom.

Zdaj je svojo pozornost usmeril na 3I/ATLAS, tretji medzvezdni objekt – kolikor je znano –, ki je vstopil v naše Osončje po 'Oumuamui leta 2017 in proti kometu Borisov leta 2019.

Vesoljsko plovilo, zamaskirano kot zvezda

Objekt so odkrili pred komaj dvema mesecema s pomočjo teleskopa ATLAS v Čilu, Nasa pa je hitro potrdila, da komet ne izvira iz našega Osončja. Opazovanja so pokazala, da ne gre za asteroid, temveč za objekt, ki ga obdajajo obsežni oblaki plina in prahu.

Profesor Avi Loeb s Harvardske univerze je za MailOnline dejal, da če ATLAS ni komet, bi lahko šlo za nekaj podobnega tistemu iz znanstvenofantastičnega romana Rendezvous with Rama Arthurja C. Clarka. Roman govori o objektu izven našega Osončja, ki se izkaže za vesoljsko plovilo nezemeljske civilizacije. Glede na to, da bi lahko bil 3I/ATLAS do 200-krat večji od 100 metrov dolgega 'Oumuamue, profesor Loeb trdi, da »njegova velikost nima nikakršnega smisla«.

»Brazilski Nostradamus« pa verjame, da bi lahko šlo za »vesoljsko plovilo, zamaskirano kot zvezda«. »Maska je nujna, saj še nismo dovolj zreli za stik. Njegova pot je preveč matematična, da bi bila naravna,« je povedal za Daily Mail.

»Med to okultacijo bi se objekt lahko preusmeril v drugo nalogo. Lahko bi aktiviral senzorje, spremenil smer ali celo začel pošiljati signale izven osončja. To ni astronomsko naključje, temveč usklajeno dejanje.« Salomé je še dodal: »Šele začenjamo se zavedati, da smo pod opazovanjem. Ne iz sovražnosti, temveč zaradi analize. 3I/ATLAS je šele začetek. Znanstvena elita ignorira tisto, česar ne razume. Toda tisti, ki berejo starodavne kodekse, kabalistične zemljevide in okultne zapise, vedo, da smo že tisočletja del opazovalne matrice.«

Zdi se, da bomo več izvedeli v nekaj mesecih, saj bo najbližje Soncu 30. oktobra – 130 milijonov milj stran od Zemlje, poroča ladbible.com.

