Se jim je zmešalo? Na masovnih zabavah tekmujejo kdo se bo prej okužil

Večja skupina mladih v zvezni državi Albama v ZDA, se je domislila bizarnega tekmovanja. Gre za tako imenovane korona zabave, kjer mladi tekmujejo, kdo se bo prej okužil z novim virusom COVID-19. Nagrada za tistega, ki mu uspe, je denar, ki ga naberejo s pomočjo vstopnin. Oblasti so najprej mislile, da gre za govorice potem pa so zadevo preiskali in ugotovili, da takšne zabave res potekajo.



To je potrdila tudi članica občinske uprave. Med preiskavo so ugotovili, da na zabave vabijo okužene osebe, da bi osvojili nagrado. Denarno nagrado dobi tisti, ki mu uspe dobiti okužbo s koronavirusom in to dokaže tudi s pozitivnim testom, poroča Telegraf. Tamkajšnje oblasti so dejavnost mladih označile za nevarne in neodgovorne.