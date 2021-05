Prerokba babe Vange: Rekla mi je, naj se uležem na sladkor

Bolgarska športna legenda in svetovna rekorderka v skoku v višinoje nedavno v eni od oddaj na bolgarski televiziji razkrila, da ji je leta 1985povedala nekaj zelo pomembnega, pišejo tuji mediji. Takrat je bila Kostadinova z državno atletsko reprezentanco nameščena v občini Petriče, od koder prihaja prerokinjaznana kot baba Vanga.Ob pomoči znanca se je srečala s prerokinjo. »Prišla sem v vas Rupite, kjer je Vanga živela. Starka je izstopila iz hiše in me poklicala po imenu. Rekla mi je, naj takoj zapustim ta kraj in naj to noč spim na kockah sladkorja. Tako sem tudi storila.«Naslednji dan je po njenem pripovedovanju spet prišla k prerokinji, a je malo zamujala. »Zamudila sem na srečanje. Ko sem prišla pred Vangino hišo, tam ni bilo več ljudi, a je Vanga vseeno izstopila in mi rekla: 'Stefka, zamujaš. Si blagoslovljena! Stvari pa se ti bodo vedno uresničile šele v drugem poskusu,'« je svojo izkušnjo s slepo prerokinjo delila Kostadinova.Športna legenda je nedavno v oddaji tudi potrdila, da je res tako. Vse v njenem življenju se je od tistega trenutka zgodilo šele v drugo. Vsi njeni najboljši skoki v karieri so bili uspešnejši v drugem poskusu kot tudi tisti skok v Rimu leta 1987, ko je lestvico postavila na dveh metrih in devetih centimetrih in od takrat še nihče ni skočil više. Kostadinova je tako že od leta 1987 svetovna rekorderka v skoku v višino. Tudi svojo veliko ljubezen je spoznala v drugem soproguLetos avgusta bo minilo 34 let, odkar je legendarna bolgarska atletinja postavila svetovni rekord v skoku v višino za ženske. Petkrat zapored je bila tudi izbrana za predsednico bolgarskega olimpijskega komiteja.