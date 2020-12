Sara fantu poslala fotografijo, nato pa jo bolje pogledala: Pos*** sem se (FOTO)

Sara Medeiros iz Massachusettsa je kupila nova očala. Fotografirala se je in sliko poslala svojemu fantu. Ko je čakala na njegov odgovor, si jo je podrobneje ogledala. »Posra** sem se,« je povedala.



Britanski Mirror namreč poroča, da je v odsevu očal opazila nekaj, kar spominja na človeški figuri, odraslega moškega in otroka. Sara, mati treh otrok, pravi, da je bila v času fotografiranja sama doma.



»Ves dan sem bila sama doma. Stala sem v kuhinji in bila obrnjena proti dnevni sobi. V odsevu kozarcev je bilo videti črno kuhinjsko mizo in štiri stole. Toda tega nisem videla! Vidim dve podobi, eno ob drugi. Zdi se kot fant. Zraven je nekoliko nejasna višja postava. Omenila bom, da sem popolnoma odprta za verovanje v duhovno, duhove in vse, kar spada zraven,« je dejala Sara.



Bila je že tudi pri ljudeh, ki se ukvarjajo s paranormalnimi pojavi. »Več mi jih je reklo, da je bil name pritrjen kakšen fantov duh in da vidijo sledi črne magije. Ne vem, kaj je bilo v odsevu, me je pa dobro prestrašilo.«