Samčka z dvema očetoma se že razmnožujeta

Če bi miši izpolnjevale formularje, bi morali okenca z zahtevo za izpis imena matere in imena očeta po novem dodati možnost za navedbo imen obeh očetov. Kitajskim znanstvenikom je namreč uspelo ustvariti mišje mladiče z dvema biološkima očetoma. Gre za prelomni dosežek v reproduktivni biologiji. Izvedli so ga na šanghajski univerzi Jiao Tong, kjer so uporabili inovativne tehnike, s katerimi so omogočili razvoj zarodka iz dveh očetovskih spermijev.

Od 259 zarodkov sta se skotila le dva.

Postopek se je začel z odstranitvijo jedra iz mišjega jajčeca, kar je ustvarilo prazno celico, pripravljeno za vnos genetskega materiala. V jajčece so raziskovalci vnesli dva spermija, po enega od vsakega očeta. Zarodek so nato prenesli v maternico nadomestne samice, kjer se je razvijal do kotitve. Postopek so uspešno izvedli dvakrat in tako dobili dva mišja samčka z dvema očetoma. Samčka sta danes, ko se je vest o uspehu razširila, že odrasla in imata svoje potomce. To je bil tudi cilj raziskovalcev – želeli so ustvariti potomce dveh očetov, ki bi se bili sposobni sami razmnoževati naprej.

Znanstveniki že načrtujejo nove poskuse. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Izjemen dosežek odpira številne nove možnosti za nadaljnje raziskave. Zagotovo se obetajo poskusi na večjih živalih, kot so opice, sčasoma pa morda tudi na ljudeh. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da je pred nami še dolga pot, preden bo takšen postopek mogoče varno in etično uporabiti na človeški vrsti. Izmed 259 prenesenih zarodkov, s katerimi so poskušali pri miših, sta namreč preživela le dva., raziskovalec na Sainsbury Wellcome Centru v Londonu,poudarja, da je zaradi nizke stopnje uspešnosti in velikega števila potrebnih jajčec ter nadomestnih mater trenutno nepredstavljivo, da bi takšne postopke izvajali na ljudeh. Poleg tehničnih izzivov se pojavljajo tudi etična vprašanja. Uporaba velikega števila jajčec in nadomestnih mater odpira vprašanja o izkoriščanju ženskega telesa in morebitnih zlorabah v procesu.