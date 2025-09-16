  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine

    Novice

    SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

    Kronika

    DomaNa tujem

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in film

    Ona

    Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Bizarno

    Šport

    TekmeOdmeviTimeout

    Bralci

    Pošljite predloge in fotografije

    Horoskop

    Nedeljske novice

    Polet

    Suzy

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnine
    Naročila
    Bizarno

    Saj ni res, pa je: voznica v avtomobilu prevažala ponija (FOTO)

    Policija je opozorila, da na tak način ne bi smeli prevažati niti psa, kaj šele šetlandskega ponija, ki tehta kakih 150 kilogramov.
    Poni v avtomobilu. FOTO: Polizei Aachen
    Poni v avtomobilu. FOTO: Polizei Aachen
    STA, N. B.
     16. 9. 2025 | 18:23
     16. 9. 2025 | 18:24
    A+A-

    Nemška policija je v bližini mesta Aachen na zahodu Nemčije pred dnevi naletela na nenavaden prizor, ko je ustavila voznico osebnega avtomobila. Ženska je namreč v prtljažniku prevažala ponija. Kljub opozorilu policije voznica ni priznala prekrška in je zavrnila plačilo kazni.

    V začetku septembra je policist v kraju Alsdorf pri Aachnu na zahodu Nemčije ustavil voznico rožnatega avtomobila, pri tem pa ga je čakalo presenečenje - v avtomobilu je zagledal belega ponija.

    Po navedbah policije je voznica ponija, ki ga je prevažala v zadnjem delu avtomobila, privezala zgolj z vrvjo. S tem je bil poni po prepričanju voznice v zadostni meri zavarovan.

    Policija je opozorila, da na tak način ne bi smeli prevažati niti psa, kaj šele šetlandskega ponija, ki tehta kakih 150 kilogramov. V primeru trčenja bi to lahko ogrozilo življenje tako živali in voznice kot tudi drugih udeležencev v prometu.

    Podrla je zadnje sedeže

    Sodeč po fotografiji, ki so jo objavili nemški mediji, je voznica ponija namestila v prtljažnik, pri čemer je podrla zadnje sedeže, položila preprogo, na njej pa je stal poni, ki je, kot je zapisala policija, deloval povsem sproščeno. Ob sebi je imel tudi vedro s hrano.

    Policija je ženski izrekla kazen v višini 35 evrov, vendar je ta plačilo zavrnila. Po navedbah policije se ženska ni čutila krive in ni pokazala pripravljenosti za sodelovanje. Policija ji je prepovedala nadaljnjo vožnjo, proti njej pa so tudi sprožili postopek v zvezi s plačilom kazni. Po poročanju časnika Bild je poni ves čas mirno spremljal dogajanje.

    Več iz teme

    policijaNemčijaponiavtomobil
    ZADNJE NOVICE
    18:23
    Bizarno
    NEVSAKDANJA DRUŽBA

    Saj ni res, pa je: voznica v avtomobilu prevažala ponija (FOTO)

    Policija je opozorila, da na tak način ne bi smeli prevažati niti psa, kaj šele šetlandskega ponija, ki tehta kakih 150 kilogramov.
    16. 9. 2025 | 18:23
    18:17
    Ona  |  Astro
    ASTRO

    Zvezdni odsev: Kateri znak je vaš astro dvojček

    Razkrivamo skrivnostne vezi med astrološkimi znamenji.
    16. 9. 2025 | 18:17
    18:09
    Šport  |  Timeout
    KLAVZULA PROTI NOSEČNOSTI

    Šokantna izpoved olimpijke o diskriminaciji po porodu: »Rekli so, da sem predebela« (VIDEO)

    Kljub izjemnim rezultatom in večkratnim svetovnim naslovom je po rojstvu sina doživela pritisk in diskriminacijo.
    16. 9. 2025 | 18:09
    18:03
    Ona  |  Stil
    SPOLNO ŽIVLJENJE

    Kaj se dogaja s telesom, kadar je seksa preveč

    Spolni akt ni zgolj intimno dejanje med dvema osebama, temveč tudi močan sprožilec številnih fizičnih in psihičnih sprememb.
    16. 9. 2025 | 18:03
    17:57
    Kronika  |  Doma
    PREHITRA

    Policisti za mopeda odredili izredni tehnični pregled. Rezultat ni bil presenetljiv

    Oba mopeda so policisti zasegli in zoper voznika napisali obdolžilni predlog.
    16. 9. 2025 | 17:57
    17:46
    Novice  |  Slovenija
    SPREMEMBE

    Golob napovedal: Vlada v četrtek o uvedbi obvezne neobdavčene božičnice in spremembi obdavčitve normirancev

    »Božičnica bo razbremenjena vseh davščin in tudi prispevkov,« je napovedal.
    16. 9. 2025 | 17:46

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GIBANJE

    Bo 150 minut na teden dovolj?

    Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
    Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    BIVANJE

    Poskrbite za bolj zdravo bivalno okolje

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    15. 9. 2025 | 11:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    IZBRANA KAKOVOST

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    15. 9. 2025 | 15:59
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Avtomobilizem

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Slovenske novice10. 9. 2025 | 13:56
    Promo
    Ona  |  Svetovalnica
    SKLEPI

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    16. 9. 2025 | 12:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    16. 9. 2025 | 09:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Ona  |  Aktivni in zdravi
    INTERVJU

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 08:58
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    LOGISTIKA

    Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    15. 9. 2025 | 12:51
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Denar

    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    8. 9. 2025 | 09:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KRIPTOVALUTE

    Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    11. 9. 2025 | 09:21
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Prezračevanje

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki