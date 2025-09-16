Saj ni res, pa je: voznica v avtomobilu prevažala ponija (FOTO)

Nemška policija je v bližini mesta Aachen na zahodu Nemčije pred dnevi naletela na nenavaden prizor, ko je ustavila voznico osebnega avtomobila. Ženska je namreč v prtljažniku prevažala ponija. Kljub opozorilu policije voznica ni priznala prekrška in je zavrnila plačilo kazni.

V začetku septembra je policist v kraju Alsdorf pri Aachnu na zahodu Nemčije ustavil voznico rožnatega avtomobila, pri tem pa ga je čakalo presenečenje - v avtomobilu je zagledal belega ponija.

Po navedbah policije je voznica ponija, ki ga je prevažala v zadnjem delu avtomobila, privezala zgolj z vrvjo. S tem je bil poni po prepričanju voznice v zadostni meri zavarovan.

Policija je opozorila, da na tak način ne bi smeli prevažati niti psa, kaj šele šetlandskega ponija, ki tehta kakih 150 kilogramov. V primeru trčenja bi to lahko ogrozilo življenje tako živali in voznice kot tudi drugih udeležencev v prometu.

Podrla je zadnje sedeže

Sodeč po fotografiji, ki so jo objavili nemški mediji, je voznica ponija namestila v prtljažnik, pri čemer je podrla zadnje sedeže, položila preprogo, na njej pa je stal poni, ki je, kot je zapisala policija, deloval povsem sproščeno. Ob sebi je imel tudi vedro s hrano.

Policija je ženski izrekla kazen v višini 35 evrov, vendar je ta plačilo zavrnila. Po navedbah policije se ženska ni čutila krive in ni pokazala pripravljenosti za sodelovanje. Policija ji je prepovedala nadaljnjo vožnjo, proti njej pa so tudi sprožili postopek v zvezi s plačilom kazni. Po poročanju časnika Bild je poni ves čas mirno spremljal dogajanje.