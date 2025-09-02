TEŽAVE NA VESOLJSKI LADJI

Saj ni res, pa je: verjela, da je astronavt, in ostala brez prihrankov

Ženska z japonskega otoka Hokaido je prevaranta na družbenih omrežjih prvič spoznala julija.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Nasa/Reuters 
Fotografija je simbolična. FOTO: Nasa/Reuters 

STA, A. G.
02.09.2025 ob 13:20
STA, A. G.
02.09.2025 ob 13:20

Moški, ki se je pretvarjal za astronavta, je za več tisoč evrov ogoljufal starejšo Japonko v 80-letih. Kot je sporočila japonska policija, je lažni astronavt gospo prosil za pomoč, češ da ima težave na vesoljski ladji, zaljubljena starka pa mu je nato poslala denar.

Ženska z japonskega otoka Hokaido je prevaranta na družbenih omrežjih prvič spoznala julija, predstavil pa se ji je kot astronavt. Po navedbah lokalnega policista je ženska, ki živi sama, do moškega začela gojiti čustva, ko se je začela spletna komunikacija.

Nujno potreboval kisik v vesolju

Po več izmenjanih sporočilih ji je prevarant nekega dne napisal, da je trenutno v vesolju, da pa so njegovo vesoljsko ladjo napadli in zato nujno potrebuje kisik. Nato jo je spodbudil, naj mu prek spleta pomaga kupiti kisik, in jo ogoljufal za približno milijon jenov (5800 evrov).

Japonska ima po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše prebivalstvo na svetu, starejši pa so pogosta tarča različnih oblik organiziranih prevar. Med popularnejše spada prevara »to sem jaz«, ko se prevaranti pretvarjajo, da so družinski član prevaranega.

