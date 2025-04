Saj ni res, pa je: Trump carine uvedel tudi za pingvine!

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je objavila presenetljiv seznam novih carinskih ukrepov, ki vključuje tudi nekaj najbolj oddaljenih in nenaseljenih ozemelj na svetu. Po poročanju britanskega BBC se bo 10-odstotna carina uvedla na blago s Heardovega otoka in McDonaldovih otokov – avstralskega teritorija, ki leži bliže Antarktiki kot kateremu koli drugemu naseljenemu območju. Otočje je popolnoma nenaseljeno in znano predvsem po koloniji pingvinov, poroča BBC.

Čeprav na tem območju ni infrastrukture, prebivalstva ali industrijskih obratov, Svetovna banka poroča, da so leta 2022 ZDA z otočja Heard in McDonald uvozile za približno 1,4 milijona ameriških dolarjev blaga – skoraj v celoti v kategoriji »stroji in električna oprema«. Narava tega blaga ostaja nepojasnjena. V zadnjih petih letih se je letni uvoz s tega ozemlja gibal med 15.000 in 325.000 ameriških dolarjev, poroča 24sata.

»Noben kraj na svetu ni varen«

Carine pa niso omejene zgolj na nenaseljena ozemlja. Nova politika vključuje tudi 29-odstotno carino na blago z otoka Norfolk, avstralskega teritorija s približno 2.188 prebivalci, ki leži 1.600 kilometrov severovzhodno od Sydneyja. To je za 19 odstotnih točk več kot carina, ki velja za preostanek Avstralije. Leta 2023 je otok Norfolk v ZDA izvozil za 655.000 dolarjev blaga, pri čemer je glavni izdelek predstavljala usnjena obutev v vrednosti 413.000 dolarjev.

Avstralski premier Anthony Albanese je ob novici podal oster komentar: »Otok Norfolk ima carino v višini 29 odstotkov. Nisem prepričan, da je otok Norfolk resen trgovinski konkurent velikanskemu gospodarstvu Združenih držav, a to zgolj kaže, da noben kraj na svetu ni varen.«