Saj ni res, pa je: skrbni delodajalec delavce ob uri napodi domov

V sodobni družbi, kjer je dobiček pri številnih delodajalcih tudi na račun zdravja zaposlenih prioriteta, so pobude, ki delovno populacijo spodbujajo k zdravemu ravnovesju in kakovostnemu preživljanju prostega časa, zares redke in zato toliko presenetljivejše. Za preobrat je nedavno poskrbelo indijsko podjetje za informacijsko tehnologijo, ki svoje zaposlene ob določeni uri prijazno, no, z izklopom sistema, opozori, da je čas, da se posvetijo družini.

Za zdravje zaposlenih

Poseben program se samodejno vklopi vsak dan in na zaslonih delavcev se pojavi naznanilo, da se je delovnik končal in da bo delo po 10 minutah onemogočeno.

Zaposleni imajo tako še ravno dovolj časa, da shranijo opravljeno delo in izklopijo računalnike, pojasnjujejo v upravi podjetja Softgrid Computers iz mesta Indore, kjer se strogo držijo smernic Svetovne zdravstvene organizacije: ta namreč svari, da delo, ki presega 55 ur na teden, za kar 35 odstotkov poveča možnost za možgansko kap, za 17 odstotkov pa za smrt zaradi bolezni srca. Ker si želijo zdravih in zadovoljnih zaposlenih, so jim sklenili omejiti delo oziroma preprečiti tvegano ravnanje ter obenem omogočiti preživljanje časa z družino in ob dejavnostih, ki jih veselijo.

Da imajo poštenega in uvidevnega delodajalca, so se pohvalili zaposleni sami, njihove objave na družabnih omrežjih seveda žanjejo pohvale, mnogi pa jim tako prijazne delovne razmere v podjetju, ki sicer zaposluje le 40 ljudi, upravičeno zavidajo.