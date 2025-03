Saj ni res, pa je: šest let nihče ni opazil, da ga ni v službo

Precej neverjetna zgodba prihaja iz Španije, kjer se je moški pred šestimi leti odločil, da ne bo več hodil v službo, a o tem ni obvestil delodajalca. Nič nenavadnega, bi kdo pripomnil. Morda res ne, je pa nenavadno to, da moškega ves ta čas ni nihče pogrešil. Vsak mesec je na svoj tekoči račun prejel tudi plačo.

Nato pa so se njegovi šefi odločili, da bo podarijo nagrado za dolgoletno zvestobo podjetju, saj se je bližala 20. obletnica, odkar je nastopil službo. Informacijo o tem so v kadrovski službi dobili iz evidenc, ko so se zaposleni nato začeli pogovarjati o svojem sodelavcu, znan je le kot gospod Garcia, pa so ugotovili, da nihče pravzaprav ne pomni, kdaj ga je nazadnje videl.

Delodajalec zoper njega vložil tožbo

To se je lahko zgodilo, je lokalnim medijem pojasni eden od zaposlenih, ker gospod Garcia ni delal na sedežu podjetja niti v kraju, kjer je sedež podjetja, ampak so ga pred leti poslali v Cadiz, kjer naj bi nadzoroval delovanje čistilne naprave. Naprava je, kot kaže, dobro delala tudi brez nadzora, Garcia pa je, ko so ga razkrinkali, enostavno dejal, da se mu nekega dne ni več ljubilo v službo, češ da so ga sodelavci šikanirali in maltretirali.

Kljub temu je delodajalec, prepričan, da bi moral omenjene težave prijaviti kadrovski službi, zoper Garcio vložil tožbo in od njega zahteval povračilo 25.000 evrov, kolikor je znašala enoletna plača Garcie.