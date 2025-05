Saj ni res, pa je: Policisti naleteli na rakuna, ki je v avtu kadil pipo

Rutinska policijska kontrola v mestecu Springfield Township, predmestju Philadelphie v ZDA, je dobila nepričakovan epilog – policisti so namreč aretirali rakuna, ki je sedel na sovoznikovem sedežu s pipo za metamfetamin v ustih.

Nič nenavadnega sluteča policijska patrulja je opravljala svoj redni nazor prometa in ustavila avtomobil 55-letne Victorie Vidal. Ker je vozila s pretečenim vozniškim dovoljenjem, so jo prijeli in jo hoteli odpeljati na policijsko postajo.

A ko so že mislili, da bodo lahko nadaljevali kontrolo prometa, je prišlo do nepričakovanega preobrata. Policista Austin Branham in Ty Klapp sta v Victorijinemu avtomobilu na sovoznikovem sedežu zagledala precej neobičajen prizor – tam je sedel rakun, brskal med razmetanimi stvarmi na sedežu, naposled našel stekleno pipo za kajenje metamfetamina, zelo močne sintetične droge, in jo poskušal kaditi.

Najti rakuna, ki drži pipo za metamfetamin, je tudi za nas nekaj novega.

Kot so kasneje zapisali na uradni strani policije, je bil rakun videti dobro in krotko, a s tem presenečenj še ni bilo konec. Policista sta se odločila, da bosta natančneje preiskala avtomobil, pri tem pa sta naletela na precej veliko zalogo drog, med drugim metamfetamina in cracka, ter pripomočkov za doziranje.

Tako so po zaslugi rakuna Chewyja odkrili prepovedane droge in Victorio Vidal napotili na sodišče. »Na srečo Chewy ni bil poškodovan, preverili smo pri odgovornih ustanovah, ali ima njegova lastnica dovolilnico za posedovanje rakuna. Naši policisti so usposobljeni za nepričakovane policijske akcije, toda najti rakuna, ki drži pipo za metamfetamin, je tudi za nas nekaj novega,« so dodali.

Rakun (Procyon lotor) je srednje velik sesalec iz reda zveri, ki izvira iz Severne Amerike, v zadnjem času pa jih imajo mnogi kot hišne ljubljenčke. A strokovnjaki opozarjajo, da jih ni mogoče povsem udomačiti in da so lahko tudi popadljivi. V Avstriji in Nemčiji morajo rakuni po zakonu živeti v kletki s plezalnimi pripomočki, skrivalnimi mesti in luknjo za vodo.