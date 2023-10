Saj ni res, pa je: policija zamaskiranima otrokoma preprečila rop kioska

V mestu Neubrandenburg na severovzhodu Nemčije sta otroka nameravala oropati kiosk na železniški postaji, a jima je načrte preprečila policija. Zamaskirana fanta, stara deset in 14 let, so v četrtek opazili mimoidoči, ki so o tem obvestili policijo. Ta je na kraj zločina prispela z utripajočimi lučmi.

Ko je policija prispela na prizorišče, sta fanta hitro snela maski in se usedla na klop v upanju, da ju ne bodo opazili.

Toda ko so ju policisti zaslišali, sta priznala, da je mlajši od obeh želel oropati kiosk na železniški postaji in je v to prepričal še svojega starejšega prijatelja, je pojasnila policija.

Policisti so ju preiskali in pri njiju našli igračo pištolo in nož. Otroka so odpeljali na policijsko postajo, kjer so ju prevzeli njuni skrbniki, je po poročanju nemških medijev sporočila policija.