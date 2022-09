Saj ni res, pa je: pes se ji je pokakal na obraz, nato se je začel pekel (FOTO)

Amanda Gommo (51) iz Bristola je uživala v enem od odličnih popoldanskih dremežev – saj veste, tistih, ko vas res zmanjka, vaša usta pa so na široko odprta – in njena čivava Belle se ji je pridružila. Kdo bi si mislil, da bo prav takrat malo Belle zvilo in bo dobila diarejo, ki je Amando prebudila iz spanca – na najslabši mogoči način.

»Kot vedno sem si privoščila popoldanski dremež z Belle, ko sem nenadoma začutila, da mi nekaj brizga v usta,« se je resnično neprijetnega dogodka spominjala mamica treh otrok. »Bilo je ogabno in ure in ure sem silovito bruhala – preprosto se nisem mogla znebiti okusa v ustih.«

Ker je bil sin pod tušem, je imela čas posneti selfi in ovekovečiti trenutek, ko se ji je njena čivava podelala na obraz in v usta. FOTO: Amanda Gommo

Amandina hčerka je Belle odpeljala k veterinarju, kjer so psički diagnosticirali želodčno bolezen in ji dali antibiotike. Vendar s tem hude preizkušnje za Amando še ni bilo konec – pravzaprav se je šele začela. Kasneje tistega dne je začela kazati iste simptome kot Belle, zato je poklicala reševalce. Ti so ji predpisali zdravila proti bolečinam in trebušnim krčem ter ji naročili, naj pije veliko vode, da izplakne morebitno okužbo. Toda njeni simptomi so se poslabšali in 48 ur kasneje so se Amandini krči razširili po vsem telesu. Njena mama je še enkrat poklicala reševalce, in tokrat so jo prepeljali v bolnišnico ter jo takoj priključili na infuzijo. Zdravniki so ji diagnosticirali okužbo prebavil, ki je prešla z Bellinega blata v njeno telo. Na opazovanju je ostala tri dni, medtem so jo hidrirali z elektroliti in glukozo.

»Od trenutka, ko sem zbolela, do trenutka, ko so mi dali infuzijo, nisem mogla ničesar jesti. Krči so postajali vedno hujši, čutila sem jih po vsem telesu – tudi v nogah. Zaradi slabosti in driske sem bila dehidrirana do te mere, da so se mi ledvice skrčile na polovico svoje velikosti,« je povedala Amanda, ki ima sicer chronovo bolezen. Ni presenetljivo, da je bil njen primer prvi tovrstni za bolnišnico. »Na moji odpustnici je pisalo, da sem utrpela okužbo prebavil, ki jo je povzročil pes, ki se je podelal v moja usta, čemur zdravniki še niso bili priče,« je dejala.

Na srečo se je vse dobro končalo, Amanda pa je še povedala, da je Belle za njeno neljubo nesrečo že odpustila, da jo ima še vedno rada z vsem svojim srcem, a da bo v prihodnosti zagotovo bolj pozorna na to, v kakšnem položaju bosta spali.