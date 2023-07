Saj ni res, pa je! Končno lahko živi kot pes

Japonec, ki iz strahu pred obsojanjem vrstnikov ne želi razkriti svoje identitete, je dočakal dan, ko se je lahko po ulicah sprehodil kot pes. Moški, ki ga spletni uporabniki poznajo pod vzdevkom Toco, od nekdaj obožuje pse, celo tako zelo, da že leta živi v prepričanju, da je tudi sam eden od njih oziroma bi moral biti, pa se je rodil v napačnem telesu.

»Odkar vem zase, sem si želel biti žival, kako bi se vanjo spremenil, je bilo skorajda vse, o čemer sem razmišljal vse svoje življenje,« je novinarjem pred časom povedal Toco. Zato si je dolgo prizadeval, da bi se lahko nekega dne prelevil v kosmatinca, in za to je bil pripravljen tudi globoko seči v žep. Za izjemno realističen kostum škotskega ovčarja je odštel slabih 150.000 evrov in končno se je lahko svetu pokazal v obliki, ki si jo je vedno želel. Na prvi sprehod seveda ni šel sam, ampak z lastnico, ki ga je vodila na povodcu, pri mimoidočih pa je požel ogromno navdušenja, mnogi sprva sploh niso vedeli, da pravzaprav božajo človeka, še najbolj zmedeni so bili tisti, ki so ga najprej opazovali v parku med igro z drugimi psi.

Mimoidoči so ga navdušeno božali.

Če je Toco že prej čutil, da je pravzaprav pes, tudi na vrtu za domačo hišo se je sprehajal po vseh štirih, se učil trikov ter jedel in pil iz posod, postavljenih na tla, pa je bil po prvem pravem pasjem sprehodu skorajda ekstatičen. »Uresničile so se mi sanje, tako srečen nisem bil še nikoli,« je dejal Japonec, ki pa še vedno zbira pogum, da bi o svojih občutkih spregovoril z bližnjimi, saj je prepričan, da ga ne bodo razumeli.