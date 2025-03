Saj ni res, pa je: kadrovnik zaposlil neobstoječe ljudi in njihovo plačo pobasal sam

V Šanghaju so aretirali vodjo kadrovske službe, ki je tehnološko podjetje, v katerem je bil zaposlen, oškodoval za dva milijona evrov. Njegova kazniva dejanja segajo v leto 2022, ko so v podjetju iskali novo delovno silo. Moški je zaposlil nekaj novih sodelavcev in vse je šlo dobro, dokler ni eden od vodij oddelkov ugotovil, da imajo v svojih vrstah sodelavca, ki vsaj eno leto ni bil bolniško odsoten, vzel ni niti dneva dopusta, nikoli ni zamudil, pogosto pa je v službi ostajal tudi po koncu delovnega časa.

Zglednemu zaposlenemu naj bi bilo ime Xiao Sun, tako je pisalo na njegovi pogodbi o zaposlitvi, a njegov šef je presenečen ugotovil, da zanj ni še nikoli slišal. Pozanimal se je naokoli in tudi nihče drug v podjetju ni vedel, kdo je Xiao Sun. Omenjeni vodja oddelka se je odločil stvar raziskati, a je odkril prevaro ogromnih razsežnosti. Izkazalo se je, da je vodja kadrovske službe »zaposlil« okrog deset ljudi, ki si jih je enostavno izmislil. Izmislil si je njihova imena in podatke ter z njimi podpisal pogodbe.

Ti zaposleni so nato redno prejemali plačo, ki jo je pravzaprav v žep pobasal kar kadrovnik sam. Skupno si je tako v dveh letih na nezakonit način prilastil okrog dva milijona evrov, nato pa so mu na prste stopili policisti. Stopiti je moral tudi pred sodnika in ta ga je obsodil na deset let in dva meseca zaporne kazni.