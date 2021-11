Saj ni res, pa je: Iz zapora pobegnilo 189 zapornikov

Med napadom na zapor na zahodu Demokratične republike Kongo je v soboto pobegnilo 189 zapornikov. V napadu je umrl tudi najmanj eden od paznikov, so danes sporočile pristojne oblasti.

Po navedbah vodstva zapora sta dva oborožena moška pri vhodu v dotrajan zapor obvladala paznike in odprla glavna vrata. To je zapornikom omogočilo, da so pobegnili iz zapora.

»Policisti so streljali v zrak, a je več kot 300 ljudi krenilo proti njim, jim vzelo orožje, ubili so policista,« so povedali na policiji. Še en policist je bil huje ranjen, so dodali.

Od 734 zapornikov jih je iz zapora, v katerem je prostora za 150 ljudi, pobegnilo 189. Med njimi so tudi obsojeni spolnih napadov in drugih hudih zločinov.

Napadi na zapore v DR Kongo so sicer pogosti. Pripadniki uporniških skupin, milic in kriminalnih združb skušajo tako osvoboditi svoje kolege. V največjem tovrstnem incidentu je leta 2017 iz zapora v prestolnici Kinšasa pobegnilo 4000 zapornikov.