Saj ni res, pa je: dvojčka imata različna očeta

Priznava, da je v preteklosti ravnala neodgovorno, vendar obljublja, da ji je materinstvo odprlo oči in jo streznilo. Devetnajstletnica iz Brazilije je pred 16 meseci povila dvojčka, čez čas pa je začela dvomiti, ali je moški, s katerim vzgaja dečka, tudi zares njun oče.

Znanih 20 primerov

Oplodila sta jo dva. FOTO: Christoph Burgstedt, Getty Images

Opravila je test DNK, ta pa je bil, šokantno, pozitiven le pri enem od otrok! Kot pravi, se je šele potem spomnila, da je ob spočetju pravzaprav občevala z dvema moškima: v zadregi je poklicala še drugega morebitnega kandidata in ga prosila za vzorec, no, ta se je ujemal z drugim dvojčkom. Še vedno v zadregi in nejeverna se je obrnila na svojega ginekologa, ta pa je, sicer presenečen, pritrdil, da je takšen scenarij vsekakor mogoč, vendar zelo, zelo redek. Očitno sta moška v zelo kratkem časovnem razmiku oplodila vsak eno jajčece, tako da si otroka, ki sta si le malo podobna, delita materin genetski material, v trebuhu pa sta rasla na različnih posteljicah, ji je pojasnil Tulio Jorge Franco, ki si ni nikoli mislil, da bo v svoji karieri naletel na takšno zgodbo. Za zdaj je uradno znanih le okoli 20 podobnih primerov, seveda pa je jasno, da mnogi verjetno niti niso podvomili o očetovstvu oziroma niso opravljali DNK-testa, da bi se prepričali.

Otroka vzgaja le en moški.

Heteropaternalna superfekundacija, kot nenavaden primer označuje stroka, čeprav pri ljudeh zelo redka, pa ni tako presenetljiva pri živalih, denimo psih, mačkah, kravah in glodavcih, kjer je običajneje, da ima samica več spolnih partnerjev. Kakor koli že, mlada Brazilka se nikakor ni prištevala med medicinske čudeže, kljub temu ji je najpomembnejše, da sta dečka zdrava in da sta nosečnost ter porod potekala brez zapletov. Upa, da bo tudi družinsko življenje kar se da enostavno; na rojstnem listu je zapisan samo en oče, ki za otroka skrbi od prvega dne, drugi pa se za status očeta sploh ne bo potegoval.