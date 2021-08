Saj ni res, pa je: Daniel toži gostilno, ker se je napil

Na parkirišču sta se zravsala

Popival je, in to seveda ni bilo prvič.je pogosto zahajal v mehiško restavracijo La Fogata v teksaškem Andrewsu, usodnega večera pred dvema letoma pa je (kakor že večkrat prej) pregloboko pogledal v kozarec – tokrat ne brez posledic. Ob odhodu se je na parkirišču sprl in tudi stepel še z enim, prav tako okajenim gostom, tako da je obležal v bolnišnici zaradi poškodbe glave.Marsikoga bi razplet večera streznil in zresnil, toda Rawls ni bil pripravljen sprejeti niti drobca odgovornosti. Začel je iskati krivce za svoje poškodbe in jih seveda tudi kaj hitro našel. Po prepričanju njegovega odvetnika bi morala breme celotnega večera nositi lastnica restavracije in točaj, ki naj bi se pehala zgolj za zaslužkom in se pri tem ne ozirala na posledice in, ne nazadnje, zakonodajo, ki prepoveduje strežbo vidno vinjenim posameznikom. Jasno naj bi bilo tudi, da si bosta Rawls in druga pijana stranka zdaj zdaj skočila v lase, a menda ni nihče tega poskusil preprečiti; raje so ju pustili na prosto, da tam obračunata in z izbruhom prizaneseta preostalim gostom, zatrjujejo. In potem ko se je Rawls poškodoval, menda nihče od osebja ni poklical reševalcev, to naj bi storil šele naključni mimoidoči., lastnica, je tako potegnila kratko: plačati bo morala slabih pet milijonov zaradi neodgovornega točenja pijače in domnevnih krivin na parkirišču, zaradi katerih naj bi se Rawls med pretepom opotekel in padel. Sojenja se ni udeležila in prav tako še ni jasno, ali bo vložila pritožbo. Neuradno je besno komentirala, da gosta nista kazala očitnih znakov pijanosti, ko sta zapustila prostor, in da je bil Rawls redna stranka; da se je kdor koli poškodoval na parkirišču, pa ni vedel nobeden od zaposlenih.Kakor koli že, pijana stranka je za zdaj v vodstvu, del morebitnega izkupička pa bo že moral odšteti za nove pijane izpade. Kmalu po izreku sodbe so ga namreč ustavili pijanega za volanom in vklenili, kar je že drugič v dveh letih.