Saj ni mogel verjeti: punco in starše ujel nage, šli so se trojčka

Priljubljeni tiktoker Marco Chavez je objavil posnetek, v katerem je povedal, kako je dekle in starše našel v situaciji, ki ga je šokirala. Marko je predčasno prišel iz šole in ko je odprl vrata doma, je zagledal prizor, ki ga ne more pozabiti.

Njegova punca in starši so bili goli.

Marko je pojasnil, da je imela njegova bivša partnerka v času, ko sta bila v zvezi, korekten odnos z njegovimi starši in je bilo normalno, da jih je obiskovala tudi, ko ga ni bilo. Vendar ni vedel, kaj se dogaja med njimi, dokler nekega dne ni prišel zgodaj domov.

»Predstavljajte si, vidite dekle in starše popolnoma gole. Prisežem, česa takega še nisem občutil. Želel sem umreti,« je povedal.

Dodal je, da so njegovi starši in partnerica vse zanikal: »Ni to, kar se zdi.«

Marco se je nato razšel s punco ter zapustil starše in šolo.