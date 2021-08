S tankom zmedel pravnike (FOTO)

Sodni mlini še vedno meljejo, ker pravniki ne vedo, kaj storiti s priletnim kršiteljem.

Kupljen je bil kot odpadek, za oklepno vozilo se zanimajo zbiratelji z vsega sveta.

Precejšen šok je pred leti povzročilo odkritje tanka v kleti danes 84-letnega nemškega upokojenca. Doma je imel spravljeno še protiletalsko puško in torpedo, vse iz druge svetovne vojne. Tank po imenu panter so iz hiše odstranili leta 2015, dvajset vojakov ga je odstranjevalo skoraj devet ur, njegov lastnik pa je še vedno na sodišču. Sodni mlini še vedno meljejo, ker pravniki preprosto ne vedo, kaj storiti s priletnim kršiteljem. Tožilci in odvetniki se dogovarjajo o vseh mogočih kaznih, vključno s pogojno zaporno in denarno kaznijo do 500.000 evrov.Lokalne oblasti so o bogati vsebini v kleti upokojenca obvestili kolegi iz Berlina, ki so v hiši iskali ukradene nacistične umetnine.Medtem pa je po tanku menda veliko povpraševanje. Zanj se zanimajo kupci z vsega sveta, po besedah odvetnika obtoženega pa naj bi ga želel odkupiti celo neki ameriški muzej. Zbiratelji kličejo zaradi drugih predmetov, ki so jih še našli pri obtoženem, še nekaj pušk in pištol. V ponedeljek so na sodišču v Kielu v bližini Hamburga pravniki poskušali odgovoriti na vprašanje, ali je zaradi zbirke kršen kateri nemški zakon o nadzoru vojaškega orožja.Obramba trdi, da orožje ni več delujoče in da je panter kupljen kot odpadek, zato zahteva kazen, nižjo od 50.000 evrov. Sodba bo predvidoma znana prihodnji mesec.