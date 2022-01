S svojimi pozami buri moško domišljijo: pravi, da je najgibčnejša ženska na instagramu

Yaëla Vonk (37) je študirala na prestižnem kraljevem baletnem konservatoriju v Haagu in že to, da se ukvarja z baletom, jasno pove, da je zelo gibljiva. Zaradi svojih fotografij in posnetkov raztegovanja je pridobila oboževalce po vsem svetu, kar ji je začelo prinašati zaslužek, priznala pa je tudi, da jo raztegovanje na javnih mestih vzburja. »Raztezanje ob dihanju svežega zraka je čudovito in me navdušuje. Še bolj erotično je, ko gredo ljudje mimo in strmijo vame, ko izvajam različne poze. Mislim, da se v meni skriva nekaj ekshibicionista.«

Zaradi nje je na ulicah že večkrat nastala gneča. »Večinoma dobim lepe komentarje ljudi, ki me gledajo. Včasih pa mi je neprijetno, na primer, če partner želi stati in gledati, njegova partnerica pa noče. Včasih jih slišim, kako se smejijo, a še vedno gledajo. Ljudje vedno fotografirajo in snemajo ter mi celo ploskajo,« je povedala za dailystar.co.uk.

Prav tako trdi, da je lahko vsak med nami vsaj pol tako gibljiv, a za to moramo telovaditi, njen nasvet pa je, da vsaj 15 minut na dan delamo raztezne vaje. »Morda nisem najgibljivejša oseba na svetu, sem pa zagotovo najbolj čutna gibljiva oseba na spletnih omrežjih.«