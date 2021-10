S škarjami in brivnikom ustvarjata izvirne podobe

Namesto čopiča v rokah držita škarje, mojstrovin pa ne ustvarjata na platnu, temveč na glavah. Frizerski salon v mestecu Mandi Dabvali v indijski zvezni državi Pundžab je kakor slikarski atelje, ju opevajo zveste stranke, ki bratoma zaupajo najzahtevnejše pričeske.

Želita osvojiti svet

Brata Rajvinder in Gurvinder Singh Sidhu slovita po nadvse izvirnih podobah, ki jih s striženjem in britjem ustvarita iz las petičnih obiskovalcev, željnih drugačnega in drznega videza. Povsem samozavestno se tako že lahko podpišeta pod miško Mikija, Tadž Mahal, Michaela Jacksona ter portrete številnih bollywoodskih zvezdnikov in športnih asov ter podobe različnih živali in animiranih junakov, sta ponosna brata, ki sta v tovrstni umetnosti samouka, a nedvomno izjemno nadarjena.

Vaja dela mojstra. FOTOgrafiji: Sunil Kataria/Reuters

Potem ko sta v frizerskem salonu vrsto let negovala klasične pričeske, sta sklenila poskusiti nekaj novega, se spominjata; po koncu delavnika sta tako vsakomur, ki si je upal tvegati, iz las brezplačno ustvarila kaj izvirnega. Tako sta vadila in se nazadnje toliko izmojstrila, da lahko zdaj za frizersko stvaritev računata okoli 25 evrov.

»Gre za nekakšne tetovaže, ki pač niso trajne, vztrajajo le toliko časa, dokler lasje spet ne zrastejo. Če si kdo premisli, podobo lahko preprosto tudi pobrijemo,« povesta brata in zaupata, da so njune stranke, kakopak, v veliki večini moški.

Običajno s seboj prinesejo fotografijo ali risbo želene podobe, 31-letni Gurvinder in 29-letni Rajvinder pa mojstrovino najprej orišeta s svinčnikom, nato se je lotita s škarjami, britvico in električnim brivnikom. Vsaka umetnina jima običajno vzame uro dela, zahtevnejše še več, a priznavata, da sta iz dneva v dan hitrejša in spretnejša. Zadovoljne stranke izvirne podobe objavljajo na družabnih omrežjih, salon pa je iz dneva v dan bolj priljubljen, tako da brata komajda dohajata naročila.

Upata, da bosta nekoč zaslužila toliko, da bosta lahko svojo dejavnost razširila v katero od indijskih velemest, morda pa odpotovala celo na tuje ...