S podarjenim viskijem si bo kupil hišo

Cene so poskočile

50 tisoč evrov bo lep polog za hišo.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zbirko macallana bo zamenjal za nov dom. FOTO: Sarinyapinngam/Getty Images

Le zakaj bi kdo otroku kupoval alkohol, to je namreč nesmiselno in, ne nazadnje, tudi prepovedano. Todaje imel povsem druge namene in poglede. Viski macallan je v njegovih očeh imel vedno posebno, dodano vrednost, zato je sinu za vsak rojstni dan, od prvega naprej, podaril steklenico.Vsakič je bila ta stara osemnajst let, prva, ki jo jeprejel 1992. ob svojem rojstvu, je tako izhajala iz leta 1974. »Zdela se mi je dobra zamisel, da bi ob polnoletnosti zbral 18 steklenic,« pripoveduje Pete s Škotskega, ki pa je tradicijo nadaljeval še desetletje. Skupno je za steklenice odštel kakšnih šest tisoč evrov, sinu, ko je bil starejši, pa je ob vsakem rojstnem dnevu zabičal, da se do ustrezne starosti zamaškov ne sme niti dotakniti.Odgovorni Matthew se jih ni niti pozneje, tako je prav vseh 28 nedotaknjenih in po novem na prodaj, saj je viski macallan pridobil zbirateljsko vrednost in mu lahko prinese bajno premoženje! »Viski seveda ni bil edini dar ob rojstnem dnevu, vedno ga je prejel ob tistem, kar si je zaželel,« še pristavlja Pete, zadovoljen, da so se njegove napovedi glede cene steklenice uresničile. Pravzaprav so se dvignile za kar osemkrat, Matthew bi tako lahko po oceni strokovnjakov s prodajo zaslužil tudi 50.000 evrov, poroča BBC. Prodajni posrednik je zbirko ocenil kot popolno in je prepričan, da bo v kratkem šla v roke novega ljubitelja ali poznavalca, vrednost macallana se je namreč v zadnjem desetletju občutno dvignila, zanimanja pa je vse več, predvsem iz ZDA in Azije, Matthew pa si bo z zajetnim zneskom lahko kupil hišo!Točneje, tako si bo prislužil pošten polog za nov dom, očitno mu bodo prav steklenice viskija pomagale na pot samostojnosti.