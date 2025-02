S hojo po rokah osvaja kitajske vršace

Povzpeti se na 50 najbolj popularnih gora od leta 2023 do pomladi 2025 se nam Slovencem, ki smo planinski narod, ne zdi kak zelo hud izziv, toda 38-letni Kitajec Sun Guo Shan domače vršace osvaja hodeč po rokah. Točen datum konca podviga ni znan, Sun pa namerava, če mu bo uspelo, zaprositi za priznanje Guinnessovega rekorda.

Nekdanji delavec v izobraževalnem sistemu se je med pandemijo covida-19 zavedel pomembnosti zdravega življenja. Z izzivom, ki si ga je zadal, želi ozaveščati ljudi o pomembnosti dobre fizične pripravljenosti, hkrati pa širiti vest o lepoti kitajskih gora.

Gora Wudang slovi tudi po kulturnih znamenitostih. FOTO: Chao-feng Lin/Getty Images

Upa tudi, da bo jeklena volja, ki jo je pokazal ob uresničevanju svojega cilja, še koga navdihnila, da se bo odločil preizkusiti meje svoje fizične zmogljivosti. Sun želi s svojimi podvigi pokazati, da lahko vsak posameznik s trdim delom in predanostjo doseže izjemne stvari. Njegova zgodba je odmevala po vsej Kitajski in pritegnila pozornost medijev, postal je simbol močne volje in odločnosti.

Stopnice do nebeških vrat

Premagovanje izziva je začel maja 2023, vest o njegovem početju pa se je razširila novembra 2024. Takrat je po spletu zakrožil posnetek njegovega osvajanja 1612 metrov visokega Haibata – najvišjega vrha gore Wudang. »Vsak Kitajec ima v srcu sanje o borilnih veščinah,« je povedal o tem, zakaj se je odločil osvajati gore s hojo po rokah.

Decembra 2024 je dosegel nov mejnik, ko je v stoji na rokah prehodil 999 stopnic gore Tianmen v provinci Hunan. Izziv je trajal pet ur in je bil izjemno zahteven. Sun je po uspešnem vzponu izjavil, da je bila Tianmen 34. gora po vrsti. Stopnice so sicer velika turistična atrakcija. Pogosto jim zaradi višine, kamor peljejo, in čudovite narave, ki čaka popotnike na koncu, pravijo kar stopnice do nebeških vrat.

Koliko gora je Sunu uspelo preplezati do danes, ni znano. Najverjetneje bomo več o celotnem podvigu izvedeli, ko bo premagala še zadnji načrtovani izziv.