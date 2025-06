»Ruski Popaj« pristal v bolnišnici: v mišico vbrizgal olje, zdaj mu grozi amputacija

Kirill Terešin, 28-letni ruski vplivnež, ki je zaslovel po tem, da si je v bicepse vbrizgaval olje, je pristal v bolnišnici zaradi resnih zdravstvenih težav. Svoje nenavadne postopke je dolga leta brez zadržkov delil na družbenih omrežjih, zdaj pa ga zdravniki opozarjajo, da mu grozi celo amputacija.

Od »bazuka rok« do bolniške postelje

Terešin, ki ga ruski mediji poznajo pod vzdevkom Ruki Bazuki oziroma Bazuka roke, je s pomočjo doma pripravljene mešanice, podobne oljem za poudarjanje mišic, ustvarjal iluzijo ogromnih bicepsov. Njegov »bodibilderski« videz je na spletu sprožal valove navdušenja, a tudi zgražanja.

A eksperimentiranje z zdravjem ga je očitno dohitelo. Pred nekaj dnevi je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri sedi v bolniški sobi z obvezano roko. Zraven je pripisal: »Operacija odstranitve bicepsov.«

Na fotografiji je v ozadju opaziti bolniško posteljo in medicinske pripomočke, na prsih pa Terešin še vedno nosi svoj značilen tetoviran motiv »vesoljca«.

Zdravniki že dolgo opozarjajo

Zdravstvena stroka je Terešina že leta opozarjala na posledice. Leta 2018 je ruski zdravnik Evgenij Lilin v intervjuju dejal, da mladeniču v prihodnosti zelo verjetno grozi amputacija: »Ne takoj, a skoraj zagotovo bo nekoč prišlo do abscesov, vnetij in nevarnosti možganske kapi.«

Leta 2017 je njegova mati Irina za rusko televizijo odkrito povedala, da nasprotuje sinovi »preobrazbi«, pri čemer ga je označila za »spletnega poskusnega zajčka«.

»Vse to zaradi lastne neumnosti«

Terešin se je že v preteklosti soočal z zdravstvenimi zapleti. Po operaciji tricepsov, kjer so mu zdravniki odstranili mrtvo mišično tkivo in odtočili odvečno tekočino, je javno priznal: »Za vse težave sem si kriv sam — zaradi svoje neumnosti.« S postopki je začel pri dvajsetih letih.

V zadnjih objavah na Instagramu je videti, kako premika nekoliko manj napihnjene — a še vedno groteskno deformirane — roke. Komentarji pod posnetki so mešanica kritik in sočutja.

»Kako boš zdaj služil denar?« je vprašal eden izmed sledilcev. »Ne čutim niti malo usmiljenja do njega… Ali je sploh kdo presenečen?« je dodal drugi. A našli so se tudi bolj prijazni glasovi: »Upam, da bo operacija uspela in da si popolnoma opomoreš.«

Bizarni spletni nastopi

Nekdanji vojak je poleg fotografij svojega preoblikovanega telesa redno objavljal tudi nenavadne video posnetke. V enem od njih, dolgem kar 20 minut, je razpredal o tem, kako je »inteligenten in medijsko iznajdljiv«.

Če bo zadnja operacija pripomogla k Terešinovemu okrevanju in ali bo vplivala na njegovo spletno »kariero«, bo pokazal čas. Zdravniki pa opozarjajo, da so lahko posledice dolgotrajne uporabe olj v mišicah nepopravljive.