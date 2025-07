Rolls-Royce je predstavil eno svojih najnovejših kreacij: limuzino okrasili z 230.000 šivi

Rolls-Royce je predstavil eno svojih najnovejših kreacij, limuzino Phantom Dentelle. Avto je darilo za očeta z Bližnjega vzhoda, otroci so mu ga naročili prek ekskluzivne agencije v Dubaju. Posebnost avtomobila so ročne vezenine, tkane na izjemno redko tkanino, ki slovi po izjemno fini in kompleksni teksturi.

Za ustvarjanje zapletenih vzorcev, ki krasijo armaturno ploščo, je bilo narejenih več kot 160.000 šivov, še dodatnih 70.000 šivov pa je bilo potrebnih za okrasitev zadnjih sedežev. Vezenino na armaturi so izdelali z osmimi različnimi tehnikami iz niti v barvah rožnatega zlata, sončnega vzhoda in ovsa. Rožnato zlato je tudi sicer rdeča nit notranjosti avtomobila, odtenek drage kovine najdemo celo na mrežicah za zvočnike. Notranjost je oblečena v usnje v barvah sončnega vzhoda, krasi jo tudi beli furnir.

Posebnost so prefinjene, ročno izdelane vezenine.

Dih jemajoča je tudi zunanjost avtomobila; spodnji del karoserije je kristalno bel, zgornji pa pobarvan s posebno barvo, ki so jo zmešali izključno za naročnika. Dvojna črta v barvi sončnega vzhoda se zaključi z ročno poslikanim cvetličnim motivom, ki spominja na čipke iz notranjosti.

25 milijonov evrov je stal najdražji rolls-royce do zdaj, La Rose Noire Droptail.

Dodatni prestiž

Ponaša se z 22-palčnimi platišči s polirano površino in belimi črtami, ki poskrbijo za dodatni prestiž. Tudi znamenita značka​ rolls-royce je v slogu celotnega videza avtomobila izdelana iz rožnatega zlata, v tem odtenku so tudi gravirani pragovi, ki dodajajo še zadnji dotik luksuza in ekskluzivnosti.

Številne podrobnosti so v odtenku rožnatega zlata.

Koliko je stal lepotec, izdelan popolnoma po željah naročnikov ter s prefinjenimi posegi oblikovalcev, ni znano. Povprečni avto te slavne znamke je na voljo za okoli 500.000 evrov, posebne predelave lahko ceno podvojijo, potrojijo ali pa jo celo ponesejo v nebo. Najdražji rolls-royce do zdaj, La Rose Noire Droptail, je stal več kot 25 milijonov evrov!