Rodila nad oblaki

Deklica je! Tako je navdušeno zavpilo osebje na krovu letala, ki je v zgodnjih jutranjih urah potovalo iz Bangaloreja do Džajpurja v Indiji, polet pa je popestrila visoko noseča potnica.Ki je zdaj ponosna in nadvse olajšana mamica zdrave deklice, poročajo indijski mediji. Poroda nad oblaki si ne želi nihče, a če se popadki vendarle pojavijo ravno takrat, je dobra novica vsaj ta, da je med potniki zdravnik. Tako je bilo k sreči tudi tokrat, zdravnicaje porodnici nemudoma priskočila na pomoč in s posadko takoj sestavila ekipo, ki je otročku pomagala na svet. Vse skupaj je potekalo gladko in brez zapletov ter neverjetno hitro, tako da so preostali potniki, s posadko vred jih je bilo dobrih sto na krovu, kmalu zaploskali novemu življenju, ki se je začelo daleč od trdnih in varnih tal.Ob pristanku je mamico in novorojenko, ki je z rojstvom pohitela za nekaj tednov, nemudoma prevzelo zdravniško osebje, ki ju je prepeljalo v najbližjo bolnišnico, kjer pa so lahko potrdili le, da je Nazirjeva z osebjem na krovu opravila odlično delo in deklico varno pomagala spraviti na svet. Zahvalili so se ji tudi pri letalski družbi IndiGo in pristavili, da so vse njihove posadke izurjene za takšne dogodke, zato so lahko zdravnici brez težav asistirali. S podobno izkušnjo pa so se lahko pohvalili že lani: polet iz New Delhija v Bangalore je prav tako popestril porod, k sreči je tudi takrat bil med potniki zdravnik, ki se je izkazal in otroku pomagal na svet.Rojstva nad oblaki so po statistiki zelo redka, a so zato toliko bolj odmevna, nekatera naravnost osupljiva. Prav tragično bi se, denimo, lahko porod končal za mlado Brazilko leta 2007: med poletom z Nove Zelandije v Čile je 26-letnici, ki sploh ni vedela, da je noseča, odtekla voda, otrok pa je bil še v napačnem položaju, zaradi česar bi se v porodnišnici najverjetneje odločili za carski rez. Toda avstralski zdravnici, ki je bila med potniki na krovu, je uspelo otročka obrniti in ga varno spraviti na svet. Dojenčicase je rodila nad Tihim oceanom.