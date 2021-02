Rodila in izvedela, da je mama pobegnila z njenim partnerjem

Oče dveh otrok je razkril svoje ljubezensko razmerje z mamo svoje partnerice, in to le dva dni za tem, ko je ona rodila njunega sina.



Jess Aldridge (24) je pričakovala drugega otroka z Ryanom Sheltonom (29), ko sta se odločila vseliti v hišo njene mame Georgine (44) in njenega moža Erica v Gloucestershiru v Angliji. Le nekaj tednov kasneje je začela babica šestih vnukov flirtati s svojim zetom.



Ko se je Jess vrnila iz porodnišnice, sta se Ryan in Georgina odselila v nov skupni dom v 50 kilometrov oddaljeni kraj. »To je izdaja. Pričakuješ, da se bo babica zaljubila v dojenčka, ne v njegovega očeta. Bila naj bi babica mojih otrok in mi pomagala pri njihovi vzgoji,« je za The Sun povedala obupana Jess in priznala, da je opazila čudno obnašanje mame in partnerja, ker sta se zvečer pogosto dobivala v kuhinji, flirtala in pila bacardi. Ko ju je soočila s tem, sta vse zanikala, a resnica je kmalu prišla na dan.

Zvezo obelodanila na facebooku

Jess je rodila 28. januarja s carskim rezom, a Ryan je prišel novorojenega sina pogledat le za nekaj minut. Kasneje tistega dne ji je poslal sporočilo, da končuje njuno triletno zvezo. Ob vrnitvi domov pa je ugotovila, da se je odselil, in to z njeno mamo v skupni dom.



»Nisva si mogla pomagati, zaljubila sva se,« je bilo preprosto pojasnilo babice, ki je svojo novo zvezo javno obelodanila na facebooku. Jess pa je ogorčena, da se ji niti Ryan niti mama nista opravičila, ker sta jo tako grdo razočarala. Zdaj z dvema otrokoma živi v najetem stanovanju.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: