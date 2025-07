Roboti prvič sami odigrali nogometno tekmo

Svet se spreminja in niti nogometne tekme niso več, kar so bile. Vsekakor lahko to rečemo za sobotno tekmo v Pekingu na Kitajskem, kjer sta se v velikem finalu v brcanju žoge pomerili ekipi robotov, ki sta igrali v zasedbah tri proti tri. Ekipa THU Robotics z univerze Tsinghua je premagala ekipo Mountain Sea univerze za kmetijstvo z rezultatom 5:3.

To je bila prva robotska nogometna tekma na Kitajskem, na kateri so roboti igrali popolnoma sami, brez človeškega posredovanja, zgolj s pomočjo umetne inteligence. Odigrana je bila kot priprava na prihajajoče svetovne igre humanoidnih športov, ki bodo prav tako v Pekingu.

Tehnološki razvoj

Po besedah izvršnega direktorja organizacijskega odbora turnirja Dou Jinga in namestnika generalnega direktorja podjetja znanstvene, tehnološke in kulturne skupine Shangyicheng je bila tekma pomembna tako za tehnološki razvoj kot tudi za popularizacijo robotike. Današnji roboti so le še nekoliko nerodni, zato so morali organizatorji prilagoditi nogometna pravila. Tako denimo ni bilo kazni za trke med roboti, ki so bili med tekmo sicer zelo pogosti.

Že dejstvo, da se robot samostojno pobere po padcu, kot so to počeli člani zmagovalne ekipe, je izjemen dosežek. Prihodnost robotskih tekmovanj obeta še več inovacij. Bian Yuansong iz skupine Shangyicheng je napovedal razvoj novih tovrstnih tekmovanj, vključno s polmaratonom za humanoidne robote.

Odločitev za nogometno tekmo robotov ni bila naključje, pravijo v podjetju, saj je nogomet mešanica tekmovalnosti in sodelovanja. Tako naj bi ljudje tudi videli robote: po eni strani kot možnost za lažje tekmovanje s konkurenco, po drugo pa kot sodelavce.