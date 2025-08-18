Robot tetovira manj boleče kot človek in je izjemno natančen

V ZDA se je odprl nov studio za tetoviranje, kjer je tetovator robot. Stroj podjetja Blackdot poganja umetna inteligenca (UI), kar umetnikom slikanja po koži omogoča, da upodobijo motive s kirurško natančnostjo. Zmanjšal naj bi bolečino, hkrati pa povečal varnost, higieno, natančnost in izbiro motivov.

Stranka lahko izbere želeno sličico iz digitalnega kataloga določenega mojstra tetovaž, ki pa mora pred tem za svoje delo pridobiti licenco pri podjetju Blackdot. Operater naloži motiv v operacijski sistem stroja, prilagodi velikost in ga pretvori v obliko datoteke, ki vodi robotsko roko pri risanju.

Človeška roka tako podrobne risbe ni zmožna izdelati. FOTO: Blackdot, Profimedia

Naprava uporablja majhno število skritih testnih pik za »učenje« značilnosti kože stranke. Testne pike se primerjajo z Blackdotovo podatkovno zbirko o koži, da se določi, katere nastavitve, kot sta število vbodov in globina vboda, bodo dale popolno črno piko za želeno lokacijo tetovaže stranke.

Robotska roka je opremljena s tanko iglo in ustvarja tetovaže piko za piko. Medtem ko stroj nanaša tetovažo, umetniki oblikujejo umetniško delo in nadzorujejo postopek. Zaradi ekskluzivnosti lahko omejijo, kolikokrat se vzorec uporabi, in prejmejo avtorske honorarje vsakič, ko je njihovo delo izbrano.

Nova tehnologija

Umetniki tetovaž bodo tako v zamišljanju podob precej manj omejeni, saj nova tehnika omogoča uresničitev tudi zapletenih risb. Tako boste denimo lahko nosili zares natančno, veliko ali pa zelo majhno, podobo svojih otrok ali pa motiv z renesančne freske – za zdaj le v črno-beli tehniki.

Nova tehnologija je produkt zagonskega podjetja Blackdot s sedežem v Austinu v ameriški zvezni državi Teksas, ki si za vizijo avtonomnega tetoviranja z UI prizadeva uresničiti od 2019.

»Nekateri se sprašujejo, ali je res dobro, da tehnologija vstopa v industrijo tetoviranja, toda podobno so razmišljali, ko je Gutenberg izumil tiskarski stroj in so vsi menili, da bi morale biti knjige napisane na roko,« je o napravi prepričan ustanovitelj podjetja Joel Pennington. Zagotavlja tudi, da mojstri tetoviranja zaradi stroja ne bodo izgubljali služb.