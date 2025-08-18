DOBRO JE VEDETI

Robot tetovira manj boleče kot človek in je izjemno natančen

V studiu v New Yorku vam tetovažo izdela stroj. Poganja ga umetna inteligenca.
Fotografija: Takole poteka postopek. FOTO: Blackdot, Profimedia
Odpri galerijo
Takole poteka postopek. FOTO: Blackdot, Profimedia

A. J.
18.08.2025 ob 15:45
A. J.
18.08.2025 ob 15:45

Poslušajte

Čas branja: 2:30 min.

V ZDA se je odprl nov studio za tetoviranje, kjer je tetovator robot. Stroj podjetja Blackdot poganja umetna inteligenca (UI), kar umetnikom slikanja po koži omogoča, da upodobijo motive s kirurško natančnostjo. Zmanjšal naj bi bolečino, hkrati pa povečal varnost, higieno, natančnost in izbiro motivov.

Stranka lahko izbere želeno sličico iz digitalnega kataloga določenega mojstra tetovaž, ki pa mora pred tem za svoje delo pridobiti licenco pri podjetju Blackdot. Operater naloži motiv v operacijski sistem stroja, prilagodi velikost in ga pretvori v obliko datoteke, ki vodi robotsko roko pri risanju.

Človeška roka tako podrobne risbe ni zmožna izdelati. FOTO: Blackdot, Profimedia
Človeška roka tako podrobne risbe ni zmožna izdelati. FOTO: Blackdot, Profimedia

Naprava uporablja majhno število skritih testnih pik za »učenje« značilnosti kože stranke. Testne pike se primerjajo z Blackdotovo podatkovno zbirko o koži, da se določi, katere nastavitve, kot sta število vbodov in globina vboda, bodo dale popolno črno piko za želeno lokacijo tetovaže stranke.

Robotska roka je opremljena s tanko iglo in ustvarja tetovaže piko za piko. Medtem ko stroj nanaša tetovažo, umetniki oblikujejo umetniško delo in nadzorujejo postopek. Zaradi ekskluzivnosti lahko omejijo, kolikokrat se vzorec uporabi, in prejmejo avtorske honorarje vsakič, ko je njihovo delo izbrano.

Nova tehnologija

Umetniki tetovaž bodo tako v zamišljanju podob precej manj omejeni, saj nova tehnika omogoča uresničitev tudi zapletenih risb. Tako boste denimo lahko nosili zares natančno, veliko ali pa zelo majhno, podobo svojih otrok ali pa motiv z renesančne freske – za zdaj le v črno-beli tehniki.

Nova tehnologija je produkt zagonskega podjetja Blackdot s sedežem v Austinu v ameriški zvezni državi Teksas, ki si za vizijo avtonomnega tetoviranja z UI prizadeva uresničiti od 2019.

»Nekateri se sprašujejo, ali je res dobro, da tehnologija vstopa v industrijo tetoviranja, toda podobno so razmišljali, ko je Gutenberg izumil tiskarski stroj in so vsi menili, da bi morale biti knjige napisane na roko,« je o napravi prepričan ustanovitelj podjetja Joel Pennington. Zagotavlja tudi, da mojstri tetoviranja zaradi stroja ne bodo izgubljali služb.

Za zdaj je na voljo le v črno-beli tehniki.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

tehnologija umetna inteligenca tetovaža robot tatu prihodnost roboti tetovaže

Priporočamo

Spregovorilo dekle, udeleženo v incidentu v Savudriji: Izgubila sem zavest
Mladoletna Neja je zvečer sedla na avtobus, domov se ni vrnila (FOTO)
Klemen Slakonja odpovedal svoj največji koncert v karieri: Vložil sem vse, ostal sem prazen
Jelinčič o zbiranju denarja za družino iz Gaze: »Za slovenske otroke pa zamaške zbiramo«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Spregovorilo dekle, udeleženo v incidentu v Savudriji: Izgubila sem zavest
Mladoletna Neja je zvečer sedla na avtobus, domov se ni vrnila (FOTO)
Klemen Slakonja odpovedal svoj največji koncert v karieri: Vložil sem vse, ostal sem prazen
Jelinčič o zbiranju denarja za družino iz Gaze: »Za slovenske otroke pa zamaške zbiramo«

Izbrano za vas

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.