PRESENETLJIVA BARVA

Ribiči opazili izjemno redek primer oranžnega morskega psa z belimi očmi (FOTO)

Morski pes je kazal znake albinizma, vključno z izrazito belima očesoma.
Fotografija: FOTO: X, Big Bang Science Communication
FOTO: X, Big Bang Science Communication

A. G.
27.08.2025 ob 15:43
A. G.
27.08.2025 ob 15:43

Morski pes s presenetljivo oranžnim videzom, ki ga povzroča redka kožna motnja, je bil ujet ob obali Kostarike. Gre za morskega psa sesača, dolgega več kot 1,8 metra, ki je močno izstopal iz običajne rjave obarvanosti te vrste. Ujeli so ga med športnim ribolovom v bližini narodnega parka Tortuguero, na globini 37 metrov.

Raziskovalci menijo, da je nenavaden videz posledica ksantizma – znanega tudi kot ksantohronizem – pigmentacijske motnje, pri kateri zaradi pomanjkanja rdečega pigmenta v koži prevladuje rumena oziroma zlata barva. Po raziskavah zvezne univerze v Riu Grande ta redka motnja v Karibih še nikoli prej ni bila opažena pri hrustančnicah, kamor sodijo morski psi, raže in skate.

Pri morskem psu so zaznali tudi značilnosti albinizma, vključno z izrazito belima očesoma. Običajno imajo morski psi sesači rjavo kožo, ki jim pomaga, da se zlijejo z morskim dnom. Svetlo oranžna koža ali bele oči zaradi albinizma pa jih naredita veliko bolj vidne in zato ranljivejše za plenilce.

Za razliko od večine morskih psov, ki morajo nenehno plavati, da lahko dihajo, ima ta vrsta poseben žrelni mehanizem, ki jim omogoča dihanje tudi v mirovanju. Čeprav nekateri raziskovalci menijo, da imajo živali s ksantizmom nižjo stopnjo preživetja, v tem primeru znanstveniki poudarjajo, da to morda ne drži.

Genska mutacija in prehrana

Odkritje je sprožilo vprašanja o genetski sestavi lokalnih populacij morskih psov sesačev. Motnjo običajno povzroči genska mutacija, na pigmentacijo pa lahko vplivajo tudi drugi dejavniki, vključno s prehrano. »Potrebne bodo nadaljnje raziskave, da bi razumeli morebitne genetske ali okoljske dejavnike, ki vplivajo na to redko pigmentacijsko anomalijo pri morskih psih,« so zapisali raziskovalci.

Ksantizem velja za izjemno redek pojav v živalskem kraljestvu, s potrjenimi primeri le pri nekaj ribah, plazilcih in pticah. Pri sladkovodnih ribah povzroča živahno rumene oblike, pri pticah, kot so papige in kanarčki, pa zlato perje. Občasno so poročali tudi o nenavadno rumenih kačah in kuščarjih.

Nasprotna motnja, znana kot aksantizem, prav tako obstaja in se kaže v popolnem pomanjkanju rumenega pigmenta, poroča independent.co.uk.

