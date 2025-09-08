POSEBNE RASTLINE

Revolucija v razsvetljavi! Le nekaj minut sonca, svetijo pa dve uri

Po nekaj minutah na soncu svetijo približno dve uri. Nekoč bi lahko tako prihranili denar za električno energijo.
Fotografija: Zdaj raziskujejo, kako bi dosegli močnejšo svetlobo.
Zdaj raziskujejo, kako bi dosegli močnejšo svetlobo.

A. J.
08.09.2025 ob 10:10
A. J.
08.09.2025 ob 10:10

Predstavljajte si, da bi bil vaš okrasni vrt paša za oči tudi ponoči, denimo z rastlinami, ki oddajajo raznobarvno svetlobo. To se na prvo žogo morda zdi kot znanstvena fantastika, a je popolnoma mogoča resničnost. Prve svetleče rastline, ki oddajajo zelenkasto svetlobo, so že komercialno dostopne v Združenih državah Amerike, zdaj pa so raziskovalci iz kitajske univerze v Guangzhouju pod vodstvom biologinje Shuting Liu ustvarili prve večbarvne in najsvetlejše svetleče rastline doslej. Liujeva je navdih za projekt dobila v filmu Avatar, kjer svetleče rastline osvetljujejo celoten ekosistem.

Uporabne so kot nočna lučka ali za dekoracijo.

Da bi rastline zasvetile, so raziskovalci v liste sukulente Echeveria Mebina vbrizgali stroncijev aluminat, material, ki se sicer pogosto uporablja v svetlečih igračah. Ta absorbira svetlobo in jo nato postopoma oddaja. Američani so prej za podoben učinek uporabili gensko modifikacijo. Vbrizgavanje nanodelcev namesto urejanja genov je raziskovalcem omogočilo ustvarjanje rastlin, ki svetijo rdeče, modro in zeleno, kar presega siceršnje naravne omejitve rastlinskih barv.

Biologinja je navdih dobila v filmu Avatar. FOTOGRAFIJI: Shuting Liu
Biologinja je navdih dobila v filmu Avatar. FOTOGRAFIJI: Shuting Liu

Ekipa je celo zgradila steno iz 56 svetlečih rastlin, ki z izpostavljenostjo sončni svetlobi le nekaj minut na dan omogočijo dve uri nočnega branja. Na ta način so hoteli pokazati, da ne gre le za eksotično zanimivost, pač pa za rastlino, ki je dejansko uporabna in bi lahko lastniku prihranila denar za električno energijo.

Svetleče rastline imajo potencial postati trajnostni in učinkoviti sistemi razsvetljave, toda trenutno še nismo tam, je priznala Liujeva; da bi bile zares uporabne, bo treba okrepiti moč svetlobe in podaljšati čas, ko svetijo. Medtem jih lahko po mili volji uporabljamo za okraševanje doma in kot prisrčne lučke za branje, ki pa jih bo treba tudi občasno zaliti in varovati pred škodljivci.

Več iz te teme:

rastline dom svetloba energija vrt sobne rastline okrasne rastline

