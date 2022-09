Redkost, a se zgodi: 19-letnica rodila dvojčka, ki imata različna očeta

Neka 19-letnica iz Brazilije je rodila dvojčka. Ko se ji je pojavil dvom o očetovstvu, je s testi DNK ugotovila, da imata otroka različna očeta – z obema moškima je seksala na isti dan. Domneva se, da je to šele 20. primer tega fenomena, ki se imenuje 'heterostarševska superfekundacija'. Mati, ki ni želela biti imenovana, je pa iz Mineirosa v zvezni državi Goias, je bila prepričana, da je biološki oče obeh fantkov tisti, ki je opravil DNK-test, ko sta bila fantka stara osem mesecev. Toda pozitiven rezultat je bil samo za enega od sinov.

Spomnila se je, da je seksala še z nekom

»Spomnila sem se, da sem isti dan imela spolne odnose tudi z drugim moškim, in ga poklicala, naj opravi test, ki pa je bil pozitiven. Rezultati so me presenetili. Nisem vedela, da se to lahko zgodi, dojenčka pa sta si zelo podobna,« je povedala mlada mati. Je pa v rojstnem listu obeh fantkov kot oče naveden le eden. »Lepo skrbi za oba dojenčka, veliko mi pomaga in mi stoji ob strani.«

Dr. Tulio Jorge Franco, ki je raziskoval ta nenavadni primer, je pojasnil, da se to, da dve jajčeci oplodita različna moška, zgodi izjemno redko. »Nosečnost je potekala brez kakršnih koli zapletov. Fantka sta bila rojena zdrava in nista imela zdravstvenih problemov. Ker gre za veliko redkost, si nikoli nisem mislil, da se bom v svoji karieri srečal s takšnim primerom.« Dvojčka sta zdaj stara leto in štiri mesece, poroča Daily Star.