NOSIJO MILIJONE

Razstavili najgrše predmete, kar jih je mogoče kupiti na Alibabi

Nekateri izdelki so sprožili nakupovalno norijo, predvsem mlajši kupci izražajo svojo individualnost.
Fotografija: Vsak dan naštejejo okoli 3000 obiskovalcev. FOTO: Nicoco Chan/Reuters
Vsak dan naštejejo okoli 3000 obiskovalcev. FOTO: Nicoco Chan/Reuters

S. F.
22.08.2025 ob 18:15
S. F.
22.08.2025 ob 18:15

Čas branja: 2:05 min.

Sandali, ki so jih navdihnili zeljni listi, ali stolp iz deformiranih mačjih blazin je samo nekaj predmetov, ki so jih predstavili na razstavi Čas grdega je prišel, ki je bila v kitajskem mestu Hangzhouju v provinci Zhejiang. Spletna nakupovalna platforma Alibaba, ki je v lasti velikana spletne trgovine Taobao, na razstavi predstavlja najbolj nenavadne in najbolj estetsko neprivlačne izdelke, ki so na voljo za spletno prodajo na Kitajskem.

Razstava slavi najbolj nenavadne in najbolj estetsko neprivlačne izdelke.

Razstava, ki je prva te vrste, slavi najbolj nenavadne in najbolj estetsko neprivlačne izdelke. Na njej je predstavljenih več kot 300 izdelkov, ki so zmagali ali so bili uvrščeni v ožji izbor letnega tekmovanja platforme Tekmovanje grdih stvari (Ugly Stuff Competition) za nagrado grdobe (Uglies Award). Razstava je od konca julija do sredine avgusta pritegnila po 3000 obiskovalcev na dan.

Zanimivo je, da so »grdi« izdelki na platformi Alibaba od leta 2020 ustvarili okoli 12 milijonov evrov prometa. Predvsem mlajši kupci želijo s takimi izdelki izraziti svojo individualnost. Pomembna pa je tudi čustvena potrošnja, ki se je prodajalci odlično zavedajo in ki postaja vse bolj priljubljena oziroma – ugotavljajo strokovnjaki za prodajo – nov trend porabe.

Grdo-ljubek dodatek labubu je dobro znan primer tega pojava, saj je s svojimi širokimi očmi in zobatim nasmehom sprožil svetovno nakupovalno norijo ter osvojil oboževalce slavnih, vključno z Rihanno in Davidom Beckhamom.

Za nekatere obiskovalce je bila razstava samo zabavna, druge je spodbudila k razmišljanju o pomenu lepote, za tretje pa je bila učna ura kreativnega razmišljanja. Ali, kot je zapisal eden od obiskovalcev: »Grdost je druga oblika lepote. Tu je toliko ustvarjalnosti, da je to posebna vrsta lepote.«

To je prva razstava, namenjena grdim stvarem, ki se jih da kupiti na spletu. FOTO: Nicoco Chan/Reuters
To je prva razstava, namenjena grdim stvarem, ki se jih da kupiti na spletu. FOTO: Nicoco Chan/Reuters

Komentarji:

