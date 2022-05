Razkrivamo, kaj potrebujete, da postanete zvezdnik svojega šova (FOTO)

Družina Kardashian je le eden od primerov, kako zasloveti in obogateti zgolj zaradi tega, ker obstajaš. Kljub temu da so sestre pozneje ustvarile imperij vsaka na svojem področju, pa se je vse začelo z resničnostnim šovom. In zdaj se lahko podobna sreča nasmehne tudi vam.

Spremljate lahko vsakdanje življenje ljudi z vseh koncev sveta.

Italijansko podjetje je namreč ustvarilo platformo, na kateri lahko vsakdo objavlja svoj »resničnostni šov«. Potrebujete le nekaj spletnih kamer, dostop do interneta in absolutno nobene potrebe po zasebnosti. Na platformi SpiedLife pa lahko tudi opazujete, kako živijo drugi, običajno so to povsem običajni ljudje po svetu.

S svojimi najljubšimi lahko tudi klepetate, če se odločite na ogled postaviti svoj vsakdanjik, za kar boste seveda plačani, pa platforma omogoča spremljanje števila ogledov.

»Navdušeni smo nad rastjo naše platforme, ki jo uporabljajo ljudje z vseh koncev sveta. Na mesec beležimo okrog deset milijonov ogledov, kar je neverjeten uspeh, je pa res, da smo prvi ljudem ponudili tovrstno storitev,« je ponosen direktor SpiedLifa Mario Sacco, ki sicer opozarja, da vsega le ni mogoče predvajati oziroma gledati: »Platforma je odlična za spoznavanje novih kultur, ne da bi morali kupovati drage letalske vozovnice ter plačevati za nastanitve v oddaljenih deželah. Ob tem pa mora vsak, ki želi predvajati svoje življenje, spoštovati zakone, ki glede tega veljajo v njegovi domovini, prav tako ne dovoljujemo prikazovanja golote in seksa.«

Nekateri lastniki gostinskih lokalov so se že znašli in spletno stran v glavnem uporabljajo kot brezplačno promocijo, medtem ko drugim pomeni vir zabave in način za spoznavanje novih ljudi kar v udobju lastnega doma.