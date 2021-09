Razkrito, zakaj se po cepljenju na roke prilepijo kovanci in ostali kovinski predmeti (VIDEO)

Posnetki, da te kap

Japonci našli kontaminirane serije

O covidu 19 in cepljenju proti covidu se širijo različni miti, teorije zarot in govorice. Eden izmed teh, ki vam je gotovo že prišel na ušesa je tudi ta, da cepiva vsebujejo delce, ki povzročajo magnetizem. Širijo se zgodbice o tem, da naj bi se po cepljenju ustvarilo magnetno polje, ki privlači kovine. Da bi to dokazali, si najbolj goreči na roke ali po telesu dajejo kovance, žlice in druge kovinske predmete.Po spletu tudi krožijo najrazličnejši posnetki, ki naj bi bil dokaz za to, da cepiva vsebujejo kovine in pravijo, da nas cepiva spreminjajo v magnete. Številni strokovnjaki, pravijo, da to ne drži in tudi na našem NIJZ se strinjajo, da je to velika zmota. »Cepiva proti covidu-19 ne vsebujejo sestavin, ki bi ustvarjale elektromagnetno polje na mestu cepljenja. Vsa cepiva proti covidu-19 so brez kovin,« so zapisali na spletni strani.V Indiji, kjer je postal spodnji posnetek izjemno viralen, pa strokovnjaki pravijo, da je kaj takšnega, da bi človek postal živi magnet, biološko nemogoče. Pravijo, da se magnetno polje lahko ustvari le na neživih predmetih in ne na živih. Razlog, zakaj se na nekatere predmeti »prilepijo«, je po njihovo v tem, ker se po tem, ko snamejo oblačila, ustvari statična energija, ki se sprosti in k sebi privlači lažje predmete. Druga razlaga pa je še bolj preprosta, pravijo, da do takšne reakcije lahko pride zaradi potu in zato se lažji predmeti lahko »primejo« kože.Še bolj preprosto razlago, zakaj se predmeti primejo na roko po cepljenju, pa je podal youtuber, ki je razkril, kakšne trike nekateri uporabljajo pri prepričevanju javnosti: predmet naj bi pred tem preprosto navlažili ali obliznili.Teoretikom zarot gre na roke tudi nedavna ugotovitev japonskih oblasti, ki so zaradi kontaminacije, neuradno s »kovinskimi delci«, prekinila uporabo 1,63 milijona odmerkov cepiva ameriškega proizvajalca Moderna. Japoska javna radiotelevizija NHK je pred dnevi poročala, da naj bi viri povedali, da so delci v cepivih reagirali na magnet, zato so posumili, da gre za kovino. Moderna je v odzivu trdila, da delci ne predstavljajo tveganja za varnost ali učinkovitost cepiv. Japonske oblasti pa so sprožile preiskavo zaradi smrti dveh moških po cepljenju, ki sta bila cepljena s serijo cepiva, ki so jih odpoklicali zaradi suma kontaminacije.