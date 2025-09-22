  • Delo d.o.o.
    »TA ČLOVEK JE NEDOTAKLJIV!«

    Razkrita srhljiva spolna izkoriščanja, še hujša od vsega doslej znanega

    Mlade ženske iz Ugande so mislile, da bodo v Dubaju delale v supermarketih ali hotelih, a jih je mreža prisilila v prostitucijo.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Creative-family Getty Images/istockphoto
    Fotografija je simbolična. FOTO: Creative-family Getty Images/istockphoto
    A. G.
     22. 9. 2025 | 21:08
    A+A-

    BBC je v preiskavi razkril škandal s prisiljevanjem žensk v prostitucijo v Dubaju. Razkril je mrežo, ki je organizirala seks-zabave z ekstremnimi zahtevami strank, ob tem pa so se pojavile tudi sumljive smrti deklet. Policija domnevno ne reagira na prijave, organizatorji pa ostajajo nedotakljivi.

    Preiskava je identificirala Charlesa Mwesigwo kot vodjo mreže za spolno izkoriščanje žensk iz Ugande v najbogatejših dubajskih četrtih. Mwesigwa, nekdanji avtobusni voznik iz Londona, se je novinarju, ki se je predstavil kot potencialna stranka, pohvalil, da ponuja ženske za začetno ceno 930 € in da izpolnjujejo skoraj vse želje.

    Na TikToku kroži hashtag #Dubaiportapotty, pod katerim se špekulira o vplivnicah, ki razkošno živijo od izpolnjevanja ekstremnih spolnih zahtev. BBC je v preiskavi ugotovil, da je resničnost še veliko bolj mračna.

    Mlade ženske iz Ugande so mislile, da bodo v Dubaju delale v supermarketih ali hotelih, a jih je mreža prisilila v prostitucijo. Eno od njih, Mijo, so ujeli takoj po prihodu. Povedali so ji, da njihov »strošek« zanjo – letalska karta, nastanitev in hrana – znaša 2520 €, ki se je v dveh tednih podvojil.

    Nekatere ženske so morale izpolnjevati ekstremne zahteve strank, vključno s tem, da so jedle človeške iztrebke. »On opravi veliko potrebo, nato pa jim ukaže, da iztrebek pojedo,« je povedala Mia.

    Drugi ženski, Leksi, so ponudili približno 3720 € za skupinsko posilstvo in uriniranje po obrazu, dodatno pa bi plačali še, da jo snemajo, medtem ko je prisiljena jesti iztrebke. Leksi meni, da je v vsem skupaj prisoten tudi rasizem. »Ko sem rekla, da tega ne želim, se je zdelo, kot da jih to še bolj vzburja. Želijo nekoga, ki bo jokal, kričal in poskušal pobegniti. In v njihovih očeh mora biti ta oseba temnopolta ženska,« je pojasnila.

    Pohvalil se je, da ima okoli 25 deklet

    Dve ženski, povezani z Mwesigwino mrežo, sta umrli v sumljivih okoliščinah po padcu z visokih stavb v Dubaju. Uradno so to razglasili za samomor, a družine in prijatelji trdijo, da preiskave sploh niso izvedli. Ena od njiju je padla z balkona nekaj dni po tem, ko je našla drugo službo in se preselila iz Mwesigvinega stanovanja. Njeno truplo niso vrnili družini v Ugando, ampak so jo najverjetneje pokopali v skupni grob za migrante brez označb.

    Mwesigwa je vse obtožbe zavrnil. Trdi, da dekletom samo pomaga najti nastanitev in jih na zabave vodi zaradi svojih stikov z bogataši. BBC-jevemu novinarju je rekel, da ima okoli 25 deklet, »odprtih za vse« in pripravljenih izpolniti skoraj vsako željo – za višjo ceno.

    »Na loteriji bi lahko zadel milijon funtov (≈ 1,16 milijona €), pa bi to še vedno počel ... to je postalo del mene,« je izjavil in zanikal vse obtožbe.

    Dubajzlorabaprostitucijapolicijaženskaspolno nadlegovanjeobtožbeseksženskepreiskavaškandalCharles Mwesigwa
