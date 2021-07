Ravbarja pokopali z vsemi častmi

Zapela mu je Tina Turner

Vlamljal je kot za šalo. FOTO: Fotokita/Getty Images

25

obsodb si je pridelal.

Tako nenavadnemu pogrebu še ni bil priča, pripoveduje, župnik v cerkvi v zahodnem Dublinu na Irskem, kjer so se z neverjetnimi častmi, pravzaprav so uprizorili pravo predstavo, poklonili vlomilcu z več kot 25 obsodbami!Za 29-letnegaje bila usodna prometna nesreča, piše britanski The Guardian, na poslednjem slovesu pa se je zbralo več deset žalujočih, ki so s številno udeležbo na spominski maši v lokalni cerkvici pošteno prekršili protikoronske ukrepe, a župnik si ob drznih pogledih ni upal zapreti vrat in komu tako preprečiti vstop. K oltarju so prinesli ročne svetilke, izvijače in kup drugega orodja, s katerim si je Dean v svoji roparski karieri sredi noči utiral pot v domove, grozil stanovalcem in kradel, s čim si je zaslužil takšno naklonjenost udeležencev pogreba, pa nikomur ni jasno.Roche je ob navalu na cerkev, v katero sploh niso mogli vstopiti vsi, in ob strahu pred izbruhom okužb sicer obvestil policijo, a še možje postave so odvrnili, da ne bodo prilivali olja na ogenj in preprosto ne bodo ukrepali, če ni drugega kaznivega dejanja ali bolj utemeljenega razloga za njihov obisk. Obupani župnik je tako lahko le še molil za čimprejšnji konec slovesnosti, a nagovorom udeležencev kar ni bilo videti konca, pojamra. Vsi ga bodo pogrešali, Dean da je bil pravi car in da je vedel, kako se rečem streže, so poudarjali žalujoči drug za drugim, njegovi najbližji pa so poudarili, da je bil zgleden sin, mož in oče dvema hčerkama. Dublinska nadškofija je po tem, ko je vest o spominski slovesnosti in poveličevanju kriminalca dosegla medije, zagnala vik in krik ter vsem župnikom zabičala, da morajo takšne dogodke v svojih cerkvah preprosto zavrniti. Roche vztraja, da ga nihče ni opozoril na ozadje pokojnika, zaradi neodzivnosti policije pa da je lahko le stal križemrok in čakal, da ga Bog odreši muk.Po maši, ki jo je zaokrožila uspešnicaSimply the Best, so krsto pospremili do pokopališča z motorji in kolono avtomobilov, ki je po besedah številnih prič vozila mnogo prehitro in prevozila celo rdečo luč na semaforju. Prehitro je vozila tudi trojica roparjev usodnega dne, med njimi je bil tudi Dean, ko je bežala pred policijo in vozila po nasprotnem pasu po avtocesti ter usodno trčila v tovornjak, še piše Guardian. Umrli so vsi trije potniki osebnega avtomobila, voznik tovornjaka pa je ranjen.