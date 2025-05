Raca prekrškarica! Že drugič jo je ujel radar v coni 30, letela s hitrostjo 52 km/h

Policisti v švicarskem mestu Köniz niso mogli verjeti svojim očem, da je naprava za merjenje hitrosti na mestni vpadnici 13. aprila ujela – raco. Niso se čudili njeni hitrosti letenja, temveč dejstvu, da je pred natanko sedmimi leti na istem kraju in ob skoraj istem času radar prav tako ujel raco. Tako kot tokratna prekrškarica je tudi tista izpred sedmih let mimo radarja letela z 52 kilometri na uro, kar je, glede na to, da je tam hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, veliko preveč. Že zrelo za globo.

52 KILOMETROV na uro je letela.

Gre za isto kršiteljico ali šalo s pomočjo umetne inteligence? Na občini pravijo, da gre radarju povsem verjeti. »Po navedbah policijskega inšpektorata je nemogoče, da bi bila slika ali radarski sistem zmanipulirana. Računalnike letno pregleda zvezni inštitut za meroslovje, fotografije pa so zapečatene,« so na Facebooku pojasnili občinarji. To so za portal 20min.ch potrdili tudi na policiji: »Točno tako: 13. aprila 2018 in 13. aprila 2025 so jo ujeli pri prekoračitvi hitrosti. Objekt je dosegel hitrost 52 km/h, in to v območju z omejitvijo hitrosti 30 km/h. Ni dvoma, da je prišlo do prekoračitve hitrosti.«

13. aprila 2018 ob 19.31 je raca hitrost prekoračila za 22 km/h. FOTOGRAFIJI: Facebook/Občina Köniz

Na občini so zgodbo sklenili z naslednjim hudomušnim stavkom: »Želimo vam veliko zabave ob zaznavanju radovednih naključij, kriminalnih spletkah živali in maksimalni hitrosti letenja rac.« Morda pa je raca želela s svojim hitrim letenjem voznike opozoriti, naj bodo na tistem odseku še posebno previdni. Če bi namreč ti hitrost prekoračili za 22 kilometrov na uro, ne bi na dom prejeli le globe, ampak tudi policijsko poročilo.